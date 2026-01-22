Terzo posto per l’AKA – Accademia Karate Arezzo all’Open di San Marino

Terzo posto per l’AKA – Accademia Karate Arezzo al Karate Open di San Marino. La manifestazione internazionale, giunta alla diciassettesima edizione, ha riunito sessantanove società dall’Italia e dall’estero per un confronto tra tutte le categorie di gara dall’Under10 ai Senior, con le atlete e gli atleti aretini che sono riusciti a imporsi con tre ori, quattro argenti, quattro bronzi e altri positivi piazzamenti. La somma di tutti i risultati è valsa il posto sul podio per l’Accademia Karate Arezzo guidata dai Maestro Enzo Bertocci e Roberto Petrini in una classifica in cui erano presenti alcune delle principali società della FIJLKAM tra Polizia di Stato di Roma, Centro Sportivo Farnesiana di Piacenza e Yamaguchi Tavernelle.

A rompere il ghiaccio sul tatami della Multieventi Sport Domus di Serravalle sono stati gli atleti delle categorie agonistiche dove sono arrivati gli argenti di Alessandro Felicetti nei -60kg Under21 e di Maria Caneschi nei -59kg Juniores, il bronzo di Asia Scaletti nei -53kg Juniores, i quinti posti di Giorgia Biondini e Viola Mugnai, e il settimo posto di Tommaso Fratini. Particolari soddisfazioni sono poi arrivate dalle classi giovanili, a partire dagli ori nell’Under10 di Delia Andreaa Preda nei 32kg, di Gregorio Passalacqua nei 22kg e di Marvin Jasari nei 27kg, dagli argenti di Christian Nicchi nei 37kg Under10 e di Riccardo Zei nei -40kg Under12, e dai bronzi di Vittoria Farini nei -35kg Under12, di Niccolò Zei nei 32kg Under10 e di Davide Ercolani nei 37kg Under12. Un contributo al terzo posto dell’Accademia Karate Arezzo è arrivato anche dai quinti posti di Luca Dini, Mariafrancesca De Coro, Elver Jasari, Shadi Marraccini ed Enea De Tollis che hanno contribuito a totalizzare punti validi per la classifica finale. La trasferta al Karate Open di San Marino è stata sostenuta dalla rinnovata partnership con ArezzoRecupera di Alessandro Nicchi, DLP Termoidraulica di Marco e Rossano Dini, Clean Tech Studio di Cesare Moretti e Panificio Fratelli Pierozzi. «Chiudiamo la prima gara del 2026 con un bilancio eccezionalmente positivo – commenta il Maestro Bertocci, – con grandi risultati dai nostri atleti e dalle nostre atlete di ogni età che forniscono forti motivazioni per il prosieguo della stagione che conoscerà una nuova tappa già domenica 25 gennaio con la Coppa Città di Pisa. Un ringraziamento particolare va alle famiglie e ai partner che, da sempre, ci sostengono con un ruolo fondamentale per permettere alla società di crescere e di essere competitiva in contesti di alto livello».