TEMPO LIBERO – In Mugello, un weekend gustoso e culturale di inizio ottobre

Infinite sono le possibilità di vivere il Mugello in questo primo fine settimana di ottobre.

Partono le prima fiere autunnali e le sagre che festeggiano le prelibatezze di questa terra come il marrone IGP, e non solo.

Inoltre questa domenica si festeggia la Giornata Nazionale delle famiglie al museo con tante proposte ed attività nei Musei del Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina.

Sempre nei musei del Mugello in programma gli appuntamenti di “Riflessi D’Arte” con le sue visite guidate ispirate dalla Mostra di Nicolas Froment a Bosco ai Frati.

E fino al 6 novembre non perdere la possibilità di vedere gratuitamente il capolavoro del Rinascimento dipinto da Nicolas Froment, tornato nel convento di Bosco ai Frati dov’era in origine, grazie al progetto “Terre degli Uffizi”.