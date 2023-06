TEDxForteDeiMarmi, nel cuore della Versilia si celebrano gli stili di vita sostenibili

La prima edizione di TEDxForteDeiMarmi, la conferenza-evento no-profit che mira alla diffusione e allo scambio di idee di valore ospitando i contributi di prestigiosi speaker, si terrà il primo settembre 2023 in una delle location più esclusive e rinomate della nota località balneare: l’Augustus Beach Club, oasi glamour sul mare del 5 stelle Augustus Hotel & Resort.

L’evento, organizzato in modo indipendente ma con licenza ottenuta dal TED internazionale, sarà svolto interamente sulla spiaggia in un’atmosfera inedita per i TEDx in Italia, e vedrà la partecipazione di rinomati speakers vari ambiti della scienza, cultura e società, in piena filosofia TED, dove cioè diffondono idee innovative con intrattenimento e tanta curiosità.Il primo settembre 2023, nel cuore della Versilia, si celebrano gli stili di vita sostenibili

Seguendo proprio questo format, i temi affrontati saranno multidisciplinari: dall’intelligenza artificiale applicata alla medicina con un talk dedicato alla pelle elettronica e al suo rivoluzionario impiego, al turismo sostenibile dove il “camminare” diventa un modo per ritrovarsi e rimettersi in contatto con ritmi più umani, dall’economia circolare nel settore moda, allo sviluppo dei tessuti naturali con un excursus sulla canapa e i suoi utilizzi, fino ad arrivare a focus su progetti di arte pubblica, alla sostenibilità nel mondo della nautica e al green come nuovo trend di comunicazione per il mondo corporate.

Un mix virtuoso di argomenti dove il fil rouge saranno le idee per un futuro più sostenibile da molti punti di vista differenti. Da sempre i TEDx ispirano cambiamenti e aprono conversazioni utili sui territori, soprattutto grazie alle importanti community di persone che si creano: liberi pensatori, innovatori e sognatori riuniti per condividere nuove visioni sul futuro.

L’iniziativa è sostenuta dalle migliori eccellenze italiane e internazionali che hanno da sempre caratterizzato il territorio, dalla moda al lusso e al design, passando per nautica e turismo e con la collaborazione di varie istituzioni.

Le partnership più importanti riguardano già rinomati brand tra cui Ferragamo, Porsche e Amer Yachts, che hanno scelto di inserirsi in una community di eccellenza, offrendo a Forte dei Marmi un posto d’onore nel circuito internazionale TED; tante altre sono in via di definizione.

L’evento sarà condotto Clauda Vanni, giornalista e conduttrice di TGCOM24, con la co-conduzione di Anna Vagli, giornalista e criminologa televisiva, entrambe personalità del territorio.

Gli speaker e il programma saranno rivelati nel corso dei prossimi mesi come prevede il format consolidato di TED, una garanzia per milioni di persone nel mondo, che riesce da sempre a coniugare intrattenimento e spettacolo a contenuti di grande valore scientifico e culturale.

Inoltre, già dalla prima edizione TEDx Forte dei Marmi è un evento Climate Neutral. Ciò significa che ha raggiunto la Neutralità Climatica attraverso il calcolo delle emissioni prodotte, lo sviluppo di piani di riduzione delle emissioni possibili, e la compensazione di quelle rimanenti grazie al sostegno a progetti certificati di tutela ambientale. L’obiettivo infatti è anche promuovere pratiche di sostenibilità grazie alla partnership con Climate Standard.

“L’atmosfera straordinaria che si crea con gli eventi TEDx è difficile da raccontare, soprattutto quando si riesce a mettere insieme le migliori personalità ed eccellenze in luoghi prestigiosi come questo. Forte dei Marmi è un territorio ricco di storia, arte e cultura che merita un posto nel mondo TED. Questo ci rende orgogliosi e rafforza la nostra missione: diffondere idee di valore e creare momenti di discussione e connessione tra persone di valore”, racconta Matteo Stefanini, tra gli organizzatori insieme a Marta Del Sere e ad un team di giovani volontari.