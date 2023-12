Tecnologia, Kodemetrics il nuovo strumento per l’analisi dei dati senza uso di codice

Kode, l’azienda Pisana di creatori di soluzioni di Machine Learning e Intelligenza Artificiale da oltre 10 anni, lancia sul mercato un nuovo prodotto dedicato a semplificare la vita dei laboratori di analisi e dei dipartimenti di ricerca e sviluppo di tutta Italia e non solo. Kodemetrics è un tool che consente di svolgere analisi statistiche esplorative e predittive e di costruire disegni sperimentali senza dover conoscere uno specifico linguaggio di programmazione.

Nato dall’esperienza di Kode in ambito chemiometrico, Kodemetrics si pone l’obiettivo di supportare i ricercatori affinché possano concentrarsi nei loro studi sugli aspetti legati alla ricerca stessa, senza doversi preoccupare di conoscere approfonditamente i linguaggi di programmazione. Questi ultimi, infatti, sono ormai necessari allo svolgimento di disegni sperimentali e analisi avanzate, ma rappresentano spesso una barriera all’ingresso per molti esperti di dominio.

Grazie a questo strumento ogni utente, attraverso una semplice interfaccia grafica, sarà guidato nella selezione di tutti parametri necessari per ogni fase dell’analisi in corso:

Pre-processing, analisi e rimozione dei missing values;

Analisi esplorativa con Principal Component Analysis (PCA);

Modello di regressione lineare multipla (LM), Partial Least Squares – Regression (PLS-R), Partial Least Squares – Discriminant Analysis (PLS-DA), Modello di regressione per miscele;

Generazione e download di Experimental Designs (DoE).

Il tool è disponibile gratuitamente con le funzionalità chemiometriche di base per esplorare e modellare i propri dati. Nella versione Premium si aggiungono poi molte altre feature, che meglio si prestano ad un utilizzo da parte di laboratori di analisi strutturati e di dipartimenti di Ricerca e Sviluppo all’interno di aziende di vari settori, quali il settore chimico, famaceutico, biotecnologico e altri ancora.

Ad oggi, gli utenti Premium hanno già a loro disposizione il Multicriterion Decision-Making e la generazione di Disegni Ottimi, a cui, a breve, si aggiungeranno funzionalità come la possibilità di salvataggio dell’area di lavoro, la redazione di report e molti altri servizi utili per gli utenti, che saranno pubblicati a breve.

La versione Premium è, per altro, in fase di Early-Adoption. Gli Early Adopter avranno la possibilità di testare la versione Premium, suggerendo possibili migliorie, che il team raccoglierà per far evolvere lo strumento, affinché Kodemetrics possa sempre più rispondere ai bisogni degli utenti.

Marco Calderisi, CEO di Kode, commenta: “Negli ultimi anni, in Kode ci siamo assiduamente dedicati allo sviluppo e rilascio di prodotti che semplificano la vita nel mondo della Advanced Data Analytics. È questa infatti la visione che ci guida: in tutti i campi in cui operiamo (chimico, farmaceutico, industriale, logistica, healthcare, sport,…) il nostro obiettivo è di introdurre strumenti robusti ed efficaci, che consentano ai nostri clienti di utilizzare, senza particolare sforzo o competenza in analisi dati, soluzioni di data analytics molto avanzate ed al passo con i tempi.”