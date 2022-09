SPORT – Un grande polo per lo sviluppo del beach volley tra Sansepolcro e Arezzo

Un grande polo per lo sviluppo del beach volley tra Sansepolcro e Arezzo. Il progetto è della Beach Volley Valtiberina che, giunta al quinto anno di attività, si avvia verso l’inizio della nuova stagione sportiva con una serie di sinergie e iniziative volte a sviluppare la pratica di questo sport. Questa società fa oggi affidamento sull’entusiasmo di quasi cento atleti che giocano sui campi in sabbia del PalaPiccini di Sansepolcro e che le hanno permesso di consolidarsi come il punto di riferimento per l’insegnamento di questa disciplina su un territorio particolarmente vasto che spazia tra la provincia di Arezzo e le province limitrofe, potendo così assecondare ambiziosi progetti di crescita.

Il più importante fa riferimento all’avvio della collaborazione con il Chiassa Sporting Club dei fratelli Amedeo e Guido Carboni che è stata fortemente voluta da Alberto Acquisti, presidente della Beach Volley Valtiberina, e che permetterà di costituire la prima vera e propria scuola di beach volley alle porte della città di Arezzo. Il nuovo centro polisportivo con sede alla Chiassa Superiore fa infatti affidamento anche su due campi in sabbia che, coperti e riscaldati nei mesi più freddi, permetteranno di garantire lo svolgimento dell’attività per tutto l’anno attraverso corsi per ragazzi e per adulti che saranno curati direttamente dall’esperienza e dalle competenze dello staff tecnico della società biturgense. Il consolidamento e lo sviluppo dell’attività hanno comportato una conseguente crescita anche dello staff tecnico della Beach Volley Valtiberina che, per la stagione 2022-2023 potrà contare su due nuovi allenatori che andranno ad affiancare il gruppo storico formato da Acquisti, Andrea Berghi, Stefano Ricci e Mirco Torelli: i corsi di Sansepolcro potranno fare affidamento su Stefania Betti (giocatrice di pallavolo con un passato fino alla B1 con il San Giustino Volley), mentre gli allenamenti al Chiassa Sporting Club saranno curati anche da Angelo Boncompagni (tra i massimi esponenti della pallavolo aretina degli anni ‘80 con alcune stagioni in serie A2). Il mese di settembre sarà ora scandito dalla ripresa degli allenamenti e da una serie di lezioni di prova gratuite rivolte ai ragazzi con più di quattordici anni e agli adulti che potranno così iniziare a misurarsi nel beach volley. Gli Open Day sono in programma martedì 20 settembre e giovedì 22 settembre sui campi di Sansepolcro e giovedì 29 settembre e martedì 4 ottobre sui campi della Chiassa Superiore, con orario dalle 19.30 e con prenotazioni al numero 338/664.63.67. «Ci avviamo verso l’inizio della nuova stagione con un forte entusiasmo – spiega Acquisti. – Il nostro staff tecnico, consolidato con due grandi allenatori quali Betti e Boncompagni, è pronto ad accogliere tutti gli aspiranti “beachers” per accompagnarli in un percorso sportivo stimolante e divertente in due impianti all’avanguardia come PalaPiccini e Chiassa Sporting Club».

L’intenzione della Beach Volley Valtiberina di far rete con altre realtà del territorio è testimoniata anche dall’avvio delle collaborazioni con la New Volley Sansepolcro del presidente Alessandro Celli e con il Club Arezzo Volley del presidente Riccardo Lazzerelli che sono orientate a creare momenti di incontro tra due sport simili quali pallavolo e beach volley. Le sinergie avviate, infatti, prevedono l’organizzazione di eventi, la promozione di esperienze all’estero e la previsione di nuovi servizi rivolti agli atleti per andare a innalzare il generale livello di entrambe le discipline coinvolte. «La nostra volontà – aggiunge Acquisti, – è di fare rete per fornire ai tesserati di tutte le società coinvolte la possibilità di potersi misurare con entrambe le discipline e per andare a perseguire una doppia finalità: la prima è di diffondere sul territorio aretino il beach volley e la seconda è di abbattere le storiche barriere tra pallavolo e beach volley attraverso progetti capaci di portare benefici a tutte le realtà coinvolte».