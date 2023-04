Sport, la seconda edizione di Facolcup torna a Firenze dal 24 aprile

E’ stata presentata ieri la seconda edizione di Facolcup, torneo studentesco di calcio a undici tra otto squadre che rappresentano diverse scuole (ex facoltà) dell’Università degli Studi di Firenze.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune e dalla Città Metropolitana di Firenze. “Siamo contenti della nuova edizione di Facolcup – dichiara Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Firenze – E’ frutto di una bella intuizione degli studenti universitari. Sport e studio vaggiano insieme e fanno bene al presente e al futuro dei nostri giovani.

Si valorizza il confronto, si rafforzano le amicizie e si creano relazioni. Facocup è una strada opportuna per divertirsi e radicare valori. L’idea di tre giovani studenti universitari trova sempre più forza grazie ai numeri dei partecipanti e alle istituzioni che la sostengono”. Alla presentazione, nella Biblioteca delle Oblate, sono intervenuti Titta Meucci, assessora comunale di Firenze all’Università, Francesco Pignotti, assessore di Bagno a Ripoli alle Politiche giovanili, e Alessandra Modesti, presidente del corso di laurea ‘Scienze motorie, sport e salute’. Ha moderato l’incontro Enea De Vita, presidente dell’Associazione Amici di Kairos Aps.

“Un’iniziativa che dopo il debutto dello scorso anno si conferma ancora più solida e vivace – ha detto l’assessore all’Università Titta Meucci -, testimoniando il valore di un progetto che mette insieme la capacità organizzativa degli studenti, con la volontà di intercettare i loro bisogni. Un modo per rafforzare il senso di identità e appartenenza, ma nell’ottica del confronto e dell’importanza di mettere in campo relazioni”.

“Giovani, università, sport, aggregazione. Tutto questo è Falcolcup, un grande progetto che funziona e che giunge alla seconda edizione, pensato e realizzato da giovani per i giovani. Come Comune non solo siamo orgogliosi di ospitarlo sul nostro impianto comunale a Belmonte ma faremo in modo che continui a crescere in futuro. Ci vediamo il 24 aprile per il fischio di inizio e che vinca il migliore”, dichiara l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti.

Alla FacolCup 2023 partecipano le seguenti squadre: Scienze Motorie, Umanistica, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina, Economia, Ingegneria Gestionale, Professioni Sanitarie, Ingegneria Meccanica.

FacolCup è un torneo di calcio a undici tra facoltà (da qui il nome ‘FacolCup’, anche se non si chiamano più facoltà ma “scuole”).

L’iniziativa, ideata a fine 2021 da Enea De Vita e realizzata con Leonardo Giusti e Matteo Gesmundo, tutti e tre studenti di giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze, ha riscosso molto entusiasmo tra gli studenti ed è riuscita a coinvolgere, alla sua prima edizione, più di 3000 ragazzi tra giocatori e presenze sugli spalti.

L’attenzione mediatica creatasi ha fatto sì che, dopo il successo del 2022, studenti universitari di tutta Italia abbiano contattato i tre ragazzi per realizzare anche in altre città il torneo, con lo stesso format utilizzato a Firenze.

Dopo il successo dello scorso anno, è stato registrato il marchio FacolCup ed è stata costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata “Amici di Kairos APS”.

Il torneo è gestito dall’Associazione, che è autofinanziata e non ha fini di lucro.

Vista l’enorme popolarità riscossa dal torneo, la finale della FacolCup 2023 si terrà allo Stadio Gino Bozzi, all’interno di un evento speciale in grado di coinvolgere fiorentini di tutte le età, anche attraverso la partecipazione dipersonalità di altissimo profilo.

Alla FacolCup 2023, che avrà inizio lunedi 24 aprile, parteciperanno 10 squadre, ciascuna delle quali composta da 23 giocatori, tutti studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze.

Le squadre partecipanti sono Giurisprudenza, Economia, Scienze Motorie, Medicina, Professioni

Sanitarie, Umanistica, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Architettura, Ingegneria (non

gli indirizzi di meccanica e gestionale).

Il torneo si disputerà presso gli impianti del Belmonte, in Via Belmonte 35 a Bagno a Ripoli (Fi), e dell’Isolotto (Via Pio Fedi, 7, Firenze). La finale si terrà allo Stadio Bozzi (Via Stefano Borgonovo, Fi).

Per l’iniziativa sono stati richiesti i patrocini a: Comune di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Scuola di Giurisprudenza UniFi, Corso di Laurea

in Scienze Motorie UniFi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.facolcup.com