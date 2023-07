Solidarietà, torna il Junior Summer Camp di Polimoda a favore di OTB Foundation

Si è appena conclusa l’ultima edizione del Junior Summer Camp di Polimoda, in partnership con il Gruppo OTB e in collaborazione con Pitti Immagine. Quattordici bambine dai 10 ai 13 anni hanno frequentato le aule e i laboratori della scuola in un’intensa settimana di apprendimento e gioco sul tema del costume design.

Come da tradizione, anche quest’anno il Junior Summer Camp ha una finalità benefica: il ricavato dell’iniziativa verrà infatti devoluto a OTB Foundation, onlus del gruppo OTB che dal 2006 realizza centinaia di progetti ad impatto sociale in tutto il mondo. In particolare, per la donazione è stato individuato il progetto di assistenza ludica in neuro oncologia per i bambini in cura presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, mirato ad alleviare gli effetti della degenza grazie all’accompagnamento quotidiano di bambini e famiglie e a numerosi laboratori creativi.

Il Junior Summer Camp 2023, svoltosi a inizio luglio presso la sede Polimoda sui lungarni fiorentini, ha accompagnato i partecipanti nella scoperta dell’affascinante mondo del design dei costumi, partendo dalla ricerca fino all’ideazione e alla realizzazione finale di un progetto personale, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Ispirandosi a diverse fonti – dal folklore alle leggende, dalla storia alla cultura contemporanea – le piccole partecipanti hanno alimentato la propria immaginazione attingendo al vasto materiale della biblioteca Polimoda, per poi realizzare in laboratorio un vero prototipo di costume, completo di accessori abbinati, grazie ad un processo di sperimentazione su forme, drappeggi e decorazioni.

Grazie alla collaborazione tra Polimoda e OTB, alle giovani partecipanti sono stati forniti tutti i materiali necessari, i manichini e il supporto tecnico necessari per dare vita alle loro idee, che sono state presentate al termine del corso, insieme agli schizzi preparatori e ai moodboard con le idee di costume da realizzare. Le creazioni finali sono state realizzate grazie alla donazione, da parte del Gruppo OTB, di varie rimanenze di tessuto provenienti dallo sviluppo di collezioni DIESEL, oltre ad accessori e minuteria metallica come coulisse, cerniere, bottoni e altre decorazioni utili per la rifinitura dei capi. In questo modo, i partecipanti al Camp hanno donato una seconda vita a tessuti e materiali di deadstock, che sono stati rielaborati secondo la fantasia e la creatività di ciascuno, all’interno di un più ampio percorso di maggiore consapevolezza sull’importanza della circolarità e della sostenibilità nelle abitudini di consumo.

La quarta edizione del Junior Summer Camp di Polimoda si è conclusa con la soddisfazione di tutti i partner, non solo grazie alle straordinarie creazioni delle partecipanti, ma anche nel significativo valore benefico del progetto. Quest’anno, il campo estivo ha brillato per la sua missione dai bambini ai bambini, contribuendo attivamente ad un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra OTB Foundation e Fondazione Bambino Gesù, dedicato ai più piccoli.

Junior Summer Camp 2023 è un chiaro esempio del profondo impegno di tutti i partner nel nutrire e sostenere la prossima generazione di talenti. Questa combinazione di impegno creativo, apprendimento pratico e sostegno a cause benefiche evidenzia il desiderio di OTB, Polimoda e Pitti Immagine di agire come catalizzatori positivi, non solo nel mondo della moda, ma in tutti i settori della società.