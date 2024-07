Solidarietà, Consorzio Vino Chianti sostiene i mercatini di raccolta fondi di Pallium Odv

Il Consorzio Vino Chianti sostiene i mercatini di raccolta fondi a scopo benefico organizzati da Pallium Odv che si terranno nel corso dell’anno. Le bottiglie donate dal Consorzio saranno messe in vendita nei mercatini, e in particolare in quello natalizio ospitato dalla Fondazione Mello nei locali di Borgo Pinti 24, in un luogo che è stato studio del Giambologna.

“Con le aziende che aderiscono al consorzio siamo vicini a Pallium Odv, un’associazione nata nel nostro territorio, che fa del bene e va supportata– commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti. “Il nostro impegno nel sostenere iniziative di solidarietà riflette i valori fondamentali del Consorzio Vino Chianti”.

Pallium OdV è un’organizzazione di volontariato che fornisce assistenza domiciliare gratuita a malati oncologici e cronici, con un’attenzione particolare agli anziani non autosufficienti. Dal 2001, Pallium opera nel territorio fiorentino, assistendo ogni anno circa 500 cittadini. Il sostegno del Consorzio contribuisce alla missione di Pallium di garantire assistenza qualificata a domicilio, rispettando la volontà dei pazienti di essere curati a casa propria.