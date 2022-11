SIENA – Un Natale per bambini e ragazzi nei quartieri e nel centro storico Approvate le attività dalla giunta comunale

SIENA – Un Natale per bambini e ragazzi nei quartieri e nel centro storico

Una serie di “campi invernali” con attività laboratoriali, eventi e animazione per bambini e ragazzi dai sei ai diciotto anni, attività nei quartieri e in centro a Siena, visite ai luoghi più significativi della città.

E’ il programma per il periodo natalizio approvato dalla giunta comunale, nella riunione che si è tenuta ieri, giovedì 17 novembre, su proposta dell’assessore al sociale Francesca Appolloni.

“Un’iniziativa – spiega l’assessore – che intende offrire servizi di varia tipologia alle famiglie per il periodo di festività natalizi, con attività di socializzazione e animazione, in continuità con l’offerta progettuale realizzata con i campi estivi. E’ già in calendario una serie di eventi sia nei quartieri di Isola d’Arbia che San Miniato, oltre che nel centro storico, cui faranno seguito altre attività, fra cui percorsi di esplorazione nel centro di Siena”. “Il programma – conclude l’assessore Appolloni – realizzato grazie alle risorse di ‘Obiettivo famiglia’, va a implementare le attività natalizie previste nel cartellone ‘L’arte illumina il Natale: a Siena fra emozioni e sostenibilità’ realizzato dall’amministrazione comunale e che racchiude tutti gli eventi sul territorio”.

Il documento approvato delibera la realizzazione di attività, durante il periodo di Natale, che comprendono la realizzazione di un calendario di laboratori e attività museali, destinati specificatamente ai bambini delle scuole primarie di Siena, finalizzati all’esplorazione del centro storico e alla valorizzazione del patrimonio culturale; una proposta modulare che include la possibilità di organizzare settimane di campo invernale, laboratori ed eventi; la realizzazione di sei eventi di animazione e intrattenimento, già previsti nel programma di Natale 2021, ma non realizzati a causa della pandemia. Il calendario deliberato prevede una street band a Isola d’Arbia sabato 3 dicembre; una parata di trampolieri a Isola d’Arbia domenica 4 dicembre; musica e cabaret in centro a Siena sabato 10 dicembre; una parata di trampolieri a San Miniato domenica 11 dicembre; street band a San Miniato sabato 17 dicembre; uno spettacolo di fuoco e arte varia in centro città domenica 18 dicembre.