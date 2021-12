SIENA – Taxi, corse nel territorio comunale a tre euro per gli over 65 Nicola Borghi: “Visto il successo, avanti almeno fino al 10 gennaio. Grazie al Comune ed agli anziani”

SIENA – Taxi, corse nel territorio comunale a tre euro per gli over 65

Prosegue il grande progetto del Comune di Siena e del Consorzio Cotas, che consente corse taxi con tariffe ridotte per gli over 65 almeno fino al prossimo 10 gennaio.

E’ l’agevolazione pensata dall’amministrazione comunale e taxisti, per venire incontro alle esigenze di questa fascia di età durante le festività, favorendo dunque spostamenti in sicurezza anche verso gli esercizi commerciali.

Gli ultrasessantacinquenni potranno usufruire di una corsa taxi all’interno del territorio comunale alla tariffa di tre euro, grazie al plafond stanziato dall’amministrazione e pari a sessantamila euro totali, che andranno ad abbassare ulteriormente la tariffa ridotta prevista dal Cotas per l’attuale periodo temporale per gli over 65.

“Nei giorni precedenti il Natale abbiamo avuto un bellissimo riscontro dagli over 65. Proseguiremo almeno fino al prossimo 10 gennaio. Crediamo di aver fornito un grande contributo ai nostri anziani, anche dal punto di vista della sicurezza. Grazie dunque al Comune che ha fortemente creduto in questo progetto, ma anche ai tanti over 65 che hanno utilizzato e utilizzeranno questa opportunità”.

Al momento in cui il cliente sala sul taxi, il tassista verifica, mediante esibizione di un documento, il diritto del passeggero ad accedere al prezzo convenzionato.