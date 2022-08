SIENA – Stronghold Battle, una due giorni di CrossFit all’interno della Fortezza Medicea

L’obiettivo della manifestazione è puntare alla creazione di uno dei maggiori eventi sportivi della Toscana coniugando sport salute e arte, organizzando la competizione sportiva all’interno di una delle location più suggestive della città, partendo dalla Fortezza Medicea per poi nel futuro poter estendere l’evento ad altre aree. La gara vera e propria si terrà l’ 11 settembre 2022 presso la Fortezza Medicea, nella zona dell’anfiteatro. Il 10 settembre è in programma un workshop di Pesistica Olimpica e di allenamento della forza con docenti di spicco. Nel tardo pomeriggio del 10 settembre, in particolare, ci sarà la presentazione dell’evento e l’avvio delle operazioni di check-in degli atleti, con la distribuzione dei pacchi gara e controllo documentazione. Le stesse proseguiranno la mattina dell’11 settembre prima dell’inizio della manifestazione. Sempre il 10 Settembre durante l’attività di check in e a seguire si terrà un Opening Party con musica e stand enogastronomici, con libero accesso. Saranno presenti diverse attività territoriali.

La competizione partirà giorno 11 Settembre 2022 alle ore 8, per un evento che vedrà impegnati gli atleti per l’intera giornata fino alla conclusione prevista a seguito delle premiazioni per le ore 20. La gara sarà articolata su 4 prove, 3 per tutti gli atleti più una finale per i/le migliori 8 di ogni categoria.L’evento metterà alla prova atleti di ambo i sessi in due categorie Beginner e Open. La categoria Beginner è una categoria introduttiva, dedicata ad atleti alle prime esperienze agonistiche, che sanno padroneggiare carichi modesti e non sono in possesso di tutte le skills del dominio della ginnastica. La categoria Open è una categoria dedicata ad atleti con un livello di fitness più alto e maggiore esperienza agonistica, che hanno confidenza con movimenti complessi e carichi elevati. Essendo la prima edizione della manifestazione, l’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di partecipanti, non saranno pertanto svolte qualifiche per accedere alla fase live dell’evento e gli standard dei movimenti richiesti sarà tale da permettere a tutti di partecipare e divertirsi in un contesto agonistico e stimolante. Durante l’evento sportivo verranno coinvolti partners sia tecnici che territoriali.

Il Comune di Siena ha ritenuto che il programma presentato sia idoneo, visto che propone anche una serie di workshop teorici, tenuti da figure di primo piano a livello nazionale ed internazionale della durata di un’intera giornata. Inoltre l’amministrazione ha ravvisato che l’evento sportivo presentato, integrando la parte didattica con quella agonistica, possa contribuire a creare ripercussioni positive su tutto il tessuto economico della città, dalle strutture ricettive sino a quelle di ristorazione e dei servizi. Tutto questo considerato che l’amministrazione comunale ritiene lo spazio della Fortezza Medicea idoneo dal punto di vista dell’organizzazione di questo tipo di eventi. In virtù del valore del progetto proposto ritiene di concedere la collaborazione alla realizzazione dell’evento e l’uso esclusivo gratuito della Fortezza Medicea dal 10 all’11 settembre 2022, oltre ai giorni 9, 12 e 13 settembre per le operazioni di montaggio e smontaggio della struttura

L’evento come detto è organizzato da R-Evolution, società Sportiva nata a fine 2018 che nel 2019 ha inaugurato CrossfitSiena: una Palestra, in gergo detta “Box”, appena fuori le mura della città, all’interno della quale si pratica la disciplina del CrossFit®/Functional Fitness.