SIENA – La Virtus si prepara per il girone di ritorno: arriva Spezia

Archiviata la vittoria di Agliana, è tempo per la Virtus di pensare al girone di ritorno della Poule Promozione di serie C Gold. Domenica alle 18 i rossoblu ospiteranno lo Spezia Basket Club per la quinta giornata della seconda fase del campionato. L’Acea arriva alla partita da due vittorie consecutive, contro Castelfiorentino e Agliana, e ritroverà il play Giulio Bartoletti, fuori negli ultimi due match. Spezia arriva dalla vittoria sul parquet della Abc, la terza in questa seconda fase, che vede gli spezzini a punteggio pieno con tre vittorie su tre partite giocate. All’andata furono i liguri a imporsi per 79-61.

La partita sarà trasmessa in diretta dalle 18 sulla pagina Facebook della Virtus.

«Quella ad Agliana è stata una grande vittoria, forse la più importante del nostro percorso fino ad oggi – commenta il coach dell’Acea Andrea Spinello – Una vittoria che ci rende molto felici e ci dà la carica e la determinazione per affrontare questo finale di stagione».

«Spezia è un’ottima squadra, la conosciamo – prosegue Spinello – Dobbiamo scendere in campo in maniera diversa rispetto all’andata, che è stata la nostra peggiore partita, l’unica per ora con un approccio sbagliato: vogliamo prenderci la rivincita. Rispetto alle ultime uscite avremo di nuovo Bartoletti, un ritorno che ci darà forza. Vogliamo riuscire a lottare per provare a portare a casa la partita, pur sapendo di affrontare una delle migliori formazione della C Gold costruita per il salto della categoria».