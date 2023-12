Siena, avvistamento lupi: Comune al lavoro per il contenimento della fauna selvatica

Comune al lavoro per il contenimento della fauna selvatica e per l’adozione di provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. A seguito delle prime segnalazioni arrivate da parte di alcuni cittadini relative all’avvistamento di lupi vicini alle proprie abitazioni, avvenute già a partire dallo scorso mese di febbraio, il Comune di Siena si è attivato, di concerto con la Regione Toscana, per chiedere l’adozione di provvedimenti per interventi di dissuasione o controllo della fauna selvatica presente nel territorio cittadino.

A questo primo contatto è seguito poi un incontro tecnico tra la competente struttura comunale e l’ufficio regionale di riferimento per analizzare e monitorare la situazione. Il lupo, in seguito alle politiche di protezione garantite dall’Unione europea, è tornato ad essere presente su quasi tutto il territorio della Regione Toscana. “Nel corso degli ultimi incontri avvenuti in Regione siamo venuti a conoscenza del fatto che sia in fase di predisposizione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, un nuovo Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Siena Barbara Magi – Attraverso questo nuovo protocollo nazionale saranno indicati i criteri ai quali le Regioni dovranno attenersi per la gestione del fenomeno fauna selvatica con precise indicazioni rivolte ai cittadini”.

“Riguardo al monitoraggio, la Regione ha disposto, con decisione di giunta del 2 agosto 2021, la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, denominato ‘Task Force Lupo’ – aggiunge l’assessore Magi – Il gruppo è finalizzato alla raccolta di informazioni sulla presenza della specie. Il cittadino può riferirsi a questo ufficio per segnalare avvistamenti o problematiche correlate”. E’ possibile mettersi in contatto con la ‘Task Force Lupo’ mediante l’indirizzo email dedicato lupo@regione.toscana.it e il contatto telefonico e whatsapp 366-6817138, e con focus sul conflitto tra zootecnia e grandi carnivori.

Sulle misure preventive da adottare in caso di ripetuti avvistamenti di lupi o cani vaganti presso abitazioni la Regione consiglia di adottare i seguenti comportamenti: evitare di rendere disponibile cibo che possa attrarre selvatici (non esporre sacchi con i rifiuti nelle ore notturne; evitare di lasciare disponibili all’esterno cibo per cani o gatti); evitare, ove possibile, di lasciare fuori dalle abitazioni cani e gatti incustoditi, specialmente nelle ore notturne in caso di avvistamento di cani vaganti o lupi. Tutte le segnalazioni ricevute dal Comune di Siena saranno trasmesse alla task force regionale.