Shelley Project 2025, al via la seconda edizione del contest letterario dedicato a Mary Shelley
Si inizia con gli scrittori professionisti, gli studenti si confronteranno a novembre nella categoria SP School. Anche una sessione speciale in notturna per gli scrittori emergenti
Prenderà il via il prossimo weekend la seconda edizione di Shelley Project, che si svolge nei mesi di settembre (scrittori non professionisti) e novembre 2025 (studenti delle scuole secondarie di II grado).
Il progetto si presenta come confronto letterario tra scrittori: ogni scrittore dovrà scrivere un breve racconto fantastico inedito (horror/thriller/fantasy/gothic e fantascienza), creando la propria opera nei luoghi legati a Mary Shelley, quindi Bagni di Lucca, Lucca, Viareggio e l’intera Lucchesia.
Lo Shelley Project nasce dalla volontà di riproporre la leggendaria sfida letteraria che si svolse a villa Deodati, già Villa Belle Rive, a Cologny, su lago di Ginevra in Svizzera, il 16 giugno 1816 quando gli amici Lord George Gordon Byron, il suo medico John William Polidori e il poeta Percy Bysshe Shelley, insieme alla sua futura moglie Mary Wollstonecraft Godwin e alla sorellastra Claire Clairmont, decisero di cimentarsi in una sorta di “sfida” letteraria: ciascuno di loro avrebbe scritto il proprio racconto horror per poi confrontarsi nelle sere successive.
Da quella sfida nacquero due delle storie più interessanti di tutta la letteratura horror: Polidori scrisse “Il Vampiro”, il primo racconto sui vampiri della storia, inventando di fatto un filone, mentre Mary Shelley ideò il famosissimo “Frankenstein o il moderno Prometeo”, che sarà pubblicato due anni dopo, nel 1818).
Shelley Project intende riproporre e omaggiare proprio quel momento, realizzando un confronto letterario mosso dal profondo e sconfinato potere della fantasia. Due le categorie che si sfideranno: ragazzi delle Scuole Secondarie di II grado (categoria SP SCHOOL) e scrittori non professionisti (categoria SP NEW WRITERS).
I partecipanti dovranno presentarsi presso le varie location, comunicate anticipatamente dall’organizzazione, e nell’intera giornata scrivere un racconto fantastico originale. Al termine delle giornate il racconto sarà consegnato all’organizzazione. Una giuria nazionale valuterà i racconti scritti dai vari partecipanti nelle due categorie e assegnerà un premio per ciascuna categoria al racconto ritenuto più meritevole e che più rispecchia lo spirito del progetto.
Si parte dunque questo weekend (per poi proseguire e terminare il successivo) con gli scrittori non professionisti che si ritroveranno a Bagni di Lucca per poi essere accompagnati ciascuno in una delle stanze di Villa Webb dove potranno iniziare il lavoro di scrittura del proprio racconto originale e inedito, da consegnare ultimato dopo 9 ore.
La grande novità di questa seconda edizione riguarda gli scrittori emergenti, 5 dei quali sono stati selezionati per lo Special Night Contest, una affascinante sessione notturna: la scrittura del racconto avverrà infatti dalle 21:00 di sabato 13 settembre fino alle 06:00 della mattina..
Parallelamente alle due categorie scrittori non professionisti e scuole, sarà realizzato un terzo confronto, SP EDITOR WRITERS, tra 5 scrittori professionisti scelti con un riferimento diretto al nucleo originale: 3 scrittori (Lord Byron, Percy Shelley, John Polidori) e 2 scrittrici (Mary Shelley, Claire Clairmont), che si svolgerà quest’anno sabato 30 novembre sempre presso Villa Webb di Bagni di Lucca.
I primi 5 racconti della categoria SP NEW WRITERS insieme ai primi 5 racconti della categoria SP WRITERS SCHOOL e a tutti i racconti della categoria SP EDITOR WRITERS verranno inseriti in una raccolta e pubblicati.
Bandi di partecipazione e informazioni: www.shelleyproject.it