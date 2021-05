SANSEPOLCRO – “Settimana dell’Europa”, il Comune in trasferta in Svizzera L’evento è organizzato da Neuchatel, città gemellata. Si tiene da oggi all’11 maggio

Il Comune di Sansepolcro sarà tra i protagonisti della “Settimana dell’Europa”, in programma da oggi all’11 maggio a Neuchatel, città svizzera gemellata, che organizza la terza edizione insieme anche alle città di Aarau e Besançon.

Sansepolcro partecipa con uno stand dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze. Al suo interno saranno inoltre trasmessi due video suggestivi: “Sansepolcro: il Viaggio” e il “Treno della Musica”. Nel primo, davanti alla Resurrezione di Piero della Francesca, l’assessore alla Cultura Gabriele Marconcini presenta conosciute ed inedite letture su Sansepolcro; nel secondo, fuori della stazione ferroviaria, il baritono Andrea Sari e la violinista Laureta Cuku Hoday interpretano la celebre canzone “Con Te Partirò”. Gli stessi video saranno trasmessi la prossima settimana sulla pagina Facebook del Comune.

“Il fil rouge dell’evento è “il viaggio”, che unirà tutte le città europee partecipanti – spiegano il sindaco Mauro Cornioli e il presidente del consiglio comunale Lorenzo Moretti – In questo periodo difficile di restrizioni e di pandemia, la voglia e il desiderio di viaggiare sono sentiti in modo particolare. Quindi il tema di questa edizione si presenta come un auspicio di ripartenza per tutti. La nostra presenza alla manifestazione è anche un invito ai cittadini di Neuchatel a venire a visitare Sansepolcro e le sue bellezze visto che la stagione sta iniziando”.

L’8 maggio a Neuchatel apriranno gli stand delle città europee ospiti e sarà possibile collegarsi in streaming per assistere alla manifestazione e al messaggio di saluto del sindaco Cornioli e del presidente Moretti. Il link è il seguente: https://www.neuchatelville.ch/fr/votre-commune/relations-exterieures/europe/.