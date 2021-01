SANSEPOLCRO – Nuovi libri per 10 mila euro, la biblioteca non si ferma Tutti i servizi sono disponibili ma su prenotazione

Non si è mai fermata, tra prestito a domicilio e altre iniziative che hanno l’obiettivo di tenere stretti i legami con la cittadinanza. La biblioteca comunale di Sansepolcro è sempre attiva: nei limiti delle regole anti Covid, è possibile fruire dei servizi (compresa la consultazione dei quotidiani) ma è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 0575 732219 o scrivendo alla mail biblioteca@comune.sansepolcro.ar.it.

Proprio nelle ultime settimane sono stati acquistati nuovi libri per un totale di 10 mila euro grazie ad un finanziamento. Inoltre è in fase di definizione il programma di attività didattiche per le scuole, da effettuare sia in presenza che a distanza. Sarà presentato agli insegnanti entro la fine del mese e sarà collegato ad alcune ricorrenze importanti, come i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri o i 500 anni (festeggiati nel 2020) della elevazione di Sansepolcro a Città e Diocesi.

Infine, è in fase di distribuzione “CittArt”, la card dedicata alla cultura che consente agli utenti attivi della biblioteca di entrare gratuitamente al Museo Civico. Possono farne richiesta tutti coloro che sono iscritti alla biblioteca e che hanno preso in prestito almeno 3 libri negli ultimi 15 mesi.