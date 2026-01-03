Sansepolcro, il 2026 della Beach Volley Valtiberina prende il via con un mese di open day

Un intero mese di open day per scoprire il beach volley. Il 2026 della Beach Volley Valtiberina prenderà il via con una serie di allenamenti gratuiti a porte aperte che, sui campi del PalaPiccini di Sansepolcro, permetteranno di mettersi alla prova nella disciplina, di muovere i primi passi sulla sabbia e di confrontarsi con i tecnici per ottenere informazioni e orientamento sulle attività previste nella nuova stagione sportiva. La società è oggi il punto di riferimento sul territorio per l’insegnamento e la promozione del beach volley con ben centocinquanta atleti e atlete della vallata, della provincia di Arezzo e delle province limitrofe, registrando una costante crescita tecnica, organizzativa e numerica nelle diverse fasce d’età dai ragazzi di sedici anni agli adulti. La volontà della Beach Volley Valtiberina è ora di dar seguito a questo percorso di sviluppo attraverso un ulteriore investimento sulla formazione, sull’ampliamento dell’offerta sportiva e sull’apertura a nuovi beachers attraverso gli open day previsti da mercoledì 7 gennaio a sabato 7 febbraio che offriranno un’occasione concreta per avvicinarsi a questo sport.

Gli allenamenti saranno ospitati da un impianto all’avanguardia quale il PalaPiccini con una tensostruttura coperta e riscaldata, con campi in sabbia del Nilo e con maestri federali che accoglieranno aspiranti atleti di ogni livello, garantendo un ambiente su misura adatto per neofiti, per appassionati o per ex giocatori di pallavolo. In quest’ottica, il primo step sarà rappresentato dalla formazione di gruppi omogenei maschili, femminili o misti per dare il via a un percorso che parte dall’acquisizione delle fondamenta tecniche della disciplina, delle regole e delle dinamiche di gioco, accompagnando poi fino alla pratica agonistica. Il compito di condurre questo percorso spetterà a un gruppo consolidato di tecnici con Alberto Acquisti, Andrea Berghi, Stefano Ricci, Mirco Torelli, Stefania Betti, Stefano Celli, Francesco Duro, Matteo Cetarini, Chiara Morari e Viola Stecchi che metteranno a disposizione esperienze, passione e competenze per favorire la crescita tecnica e personale di ogni atleta. Questa esperienza sportiva potrà essere ulteriormente arricchita dalla possibilità di partecipare a tornei interni tra cui il Beach Volley Valtiberina Winter Tour che scandirà l’intera stagione invernale, ma anche dalla possibilità di vivere stimolanti occasioni di formazione come il camp nell’isola spagnola di Gran Canaria fissato da lunedì 16 a sabato 21 marzo per un’esperienza intensiva di vacanza, allenamento e socializzazione in uno dei luoghi simbolo del beach volley internazionale. Per informazioni e iscrizioni agli open day è possibile scrivere a info@beachvolleyvaltiberina.it o chiamare i numeri 338/66.46.367 o 331/900.52.98. «Questo open day “prolungato” – spiega Acquisti, fondatore e presidente della Beach Volley Valtiberina, – vuole essere un’occasione rivolta a tutti per scoprire il beach volley, divertirsi ed entrare a far parte della nostra grande famiglia sportiva».