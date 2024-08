Rally, Antonio Rusce vince la 59esima Coppa Città di Lucca

È andata ad Antonio Rusce, la 59^ Coppa Città di Lucca. Il portacolori della scuderia BS Sport, affiancato da Martina Musiari sulla Skoda Fabia RS schierata da Erreffe Rally Team, è riuscito a prevalere sugli avversari nel quinto atto della Coppa Rally di Zona 7, organizzato da Automobile Club Lucca in sinergia con Organization Sport Events e con il supporto operativo di New Lucca Corse. Il pilota reggiano ha preso il comando dalla quinta prova speciale consolidando la posizione nei tratti successivi, festeggiando all’arrivo nell’esclusiva cornice proposta dalle Mura cittadine. Al comando, a conclusione della prima giornata di gara, si era elevato il locale Rudy Michelini, undici volte vincitore della competizione, interprete con la Skoda Fabia RS di MM Motorsport di un avvio convincente, valso la vittoria dei primi due passaggi proposti sabato sera su “Pizzorne”. Due primati, con il secondo affrontato in notturna, valsi un vantaggio sugli inseguitori di poco inferiore ai trenta secondi. Affiancato da Luca Spinetti, Michelini ha poi vanificato il margine guadagnato recriminando per un contatto con una rotoballa costato lo spegnimento della vettura mentre stava affrontando una chicane di rallentamento posta sui chilometri della quarta prova speciale, la Monte Serra PI.

L’ultimo giro di “speciali”, quello che ha congedato dal confronto la “Chiatri-Villa di Puccini” e le due distinte prove del Monte Serra, hanno legittimato il comando di Antonio Rusce relegando Michelini in seconda posizione assoluta. A completare il podio è stato Gianluca Tosi, affiancato da Nicola Angilletta ed alla seconda esperienza sulla Skoda Fabia RS del team Delta Rally. Il pilota reggiano si è reso protagonista di una performance crescente che lo ha visto vincere quattro prove speciali – ambientate sui chilometri della “Monte Serra PI” e della “Monte Serra LU” – concludendo a sette secondi dal vertice. In quarta posizione assoluta si sono classificati Nicola Caldani e Sauro Farnocchia, con il pilota versiliese rallentato da un’uscita di strada accusata nella prova inaugurale, tratto che ha caratterizzato il suo debutto al volante della Skoda Fabia RS. A pesare sulla prestazione di Caldani è stato l’anno e mezzo di inattività, interrotto proprio sulle strade lucchesi. Quinti hanno concluso Filippo Puccetti e Mirko Luisotti, su Skoda Fabia Rally2 Evo, grazie ad una performance costante che gli ha permesso di prevalere su Andrea Matteoni e Massimiliano Menchetti, con il driver porcarese chiamato al debutto sulla Skoda Fabia Rally2 Evo e limitato da un problema fisico accusato nel corso della .

Settima posizione assoluta per Mattia Vita e Sandro Sanesi, sulla GR Yaris R1T 4X4 che sta caratterizzando la sua partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally mentre, a conquistare l’ottava piazza, è stato il vincitore del confronto a due ruote motrici Stefano Gaddini, affiancato da Iacopo Innocenti sulla Renault Clio S1600.

A chiudere la top-ten è stata la Peugeot 208 Rally 4 di Claudio Fanucchi e Simone Giorgi, nona, seguita dalla Renault Clio R3 di Luca Pierotti e Manuela Milli, tornati alle competizioni dopo un anno di inattività.

