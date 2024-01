Programma Interreg Italia Francia Marittimo, in partenza il II avviso

Sarà pubblicato entro il 31 gennaio 2024, per essere ufficialmente operativo a partire dal 1° febbraio, il Secondo avviso del Programma di cooperazione territoriale Italia Francia Marittimo, per il periodo 2021-2027. Con una dotazione finanziaria di oltre 85 milioni, il II avviso andrà a sostenere progetti che si proporranno di fronteggiare l’impatto della transizione industriale ed ecologica, dando centralità a innovazione e competitività dei territori; protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali dell’area, anche in un’ottica di economia circolare; promozione di una migliore connessione tra i territori, rendendoli anche più accessibili; migliorare l’efficienza del mercato del lavoro transfrontaliero, puntando sulla qualificazione del capitale umano.

I soggetti interessati avranno 120 giorni di tempo per presentare la propria candidatura. Tutte le informazioni su scadenze e modalità di presentazione delle domande, saranno presto reperibili sul sito ufficiale del Programma: https://interreg-marittimo.eu/it | https://interreg-marittimo.eu/it .

La presentazione ufficiale del II avviso si terrà il prossimo 15 febbraio a Nizza, nella regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra, in ossequio al principio di rotazione tra le varie Regioni coinvolte, nel corso di un evento organizzato dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’amministrazione della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Toscana protagonista nel primo avviso

La Toscana si è confermata leader delle candidature finanziate con il primo avviso: dei 40 progetti complessivamente approvati, infatti, 15 vedono la Toscana come capofila. Non solo: i 56 partner toscani – dei territori di Firenze, Lucca, Livorno e Pisa- sono coinvolti in ben 37 dei 40 progetti finanziati. Una partecipazione che si traduce in un finanziamento di oltre 18 milioni di euro per quanto riguarda soltanto il primo I avviso della programmazione 2021-2027.

Significativa anche la partecipazione dell’ente Regione Toscana, che figura come partner in ben 10 progetti. Un risultato reso possibile dal grande lavoro svolto dalle direzioni coinvolte, in particolare Mobilità infrastrutture e Tpl – settore logistica e cave, il Settore lavoro, difesa del suolo e Protezione civile – Settore tutela Acqua, Territorio e Costa, Agricoltura e Sviluppo Rurale, Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare, Attività produttive – Settore Turismo Commercio e Servizi.

“I numeri del primo avviso – afferma il presidente Giani – dimostrano come la Toscana sia impegnata in prima linea nell’attività di cooperazione territoriale europea ed in special modo in quella che accomuna l’Italia e la Francia, un Paese al quale siamo molto legati. La performance dei progetti toscani è stata di assoluto rilievo. Il mio auspicio è che le strutture regionali ed il territorio possano conseguire gli stessi risultati con riferimento al secondo avviso: le priorità del Marittimo toccano temi di rilievo per la Toscana e dobbiamo utilizzare al meglio questo importante strumento per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Per questo organizzeremo una presentazione anche in Toscana in modo da informare tutti gli interlocutori territoriali pubblici e privati su questa nuova opportunità”.