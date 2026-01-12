Pitti Immagine Uomo, a Firenze oltre 750 brand presentano le nuove collezioni maschili

L’edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo si svolgerà dal 13 al 16 gennaio 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze. Il salone, che da sempre rappresenta la vetrina internazionale più prestigiosa per il menswear, si presenta all’appuntamento invernale con una serie di novità che fotografano l’evolversi del settore e dello stile, i movimenti dei mercati emergenti e i nuovi desideri dei consumatori.

A gennaio, oltre 750 i brand presenteranno le collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 all’interno di sezioni e spazi espositivi che garantiscono un’esperienza di visita sempre nuova e coinvolgente. La forte presenza internazionale (circa il 47%) rafforza e consolida la capacità attrattiva della manifestazione nei confronti di una community di qualità, composta dai buyer dei più prestigiosi negozi e dai rappresentanti della stampa internazionale. Inoltre, il programma di eventi e presentazioni, progettato nei minimi dettagli, valorizza i protagonisti e le novità di prodotto, offrendo alla platea di visitatori quattro intense giornate non solo di business ma anche di scoperta e di approfondimento.

“Ogni edizione di Pitti Uomo è il risultato di ricerche, viaggi, connessioni che il nostro team intreccia studiando a fondo le principali scene fashion, andando sul campo a incontrare designer e brand, per vedere come lavorano, come si muovono e come vengono percepiti”, commenta Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. “Con la stessa attenzione visitiamo i negozi e i department store, ne ascoltiamo le diverse esigenze. Pitti Uomo nasce da qui, dall’osservazione e, di conseguenza, dall’intuizione di come l’offerta si incontra con la domanda. Per questo, venire a Firenze è sinonimo di opportunità concrete, soprattutto in un momento come quello attuale di indubbia trasformazione”.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE per i saloni moda Pitti Immagine 2026

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni moda 2026 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione.

“Grazie a questa collaborazione – aggiunge Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – possiamo continuare a investire preziose risorse nel portare a Firenze la comunità dei buyer più influenti della moda e del lifestyle uomo, e nell’invito a compratori provenienti dai mercati emergenti, sia quelli che sappiamo essere potenziali nuovi clienti del Made in Italy di qualità, sia quelli che stanno già diventando importanti per i nostri espositori nazionali. Per questa attività stiamo lavorando con il personale degli uffici Ice all’estero, trovando sempre competenza e approfondita conoscenza dei rispettivi contesti di distribuzione e consumo, elementi decisivi per una seria programmazione”.

UniCredit è Main Partner di Pitti Immagine

Dal 2020 UniCredit è al fianco di Pitti Immagine come main partner dei suoi saloni, portando idee, progetti e risorse con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dei territori e dell’eccellenza produttiva e di mercato del Made in Italy che si rappresenta nei saloni di Pitti Immagine.

Una sinergia che si arricchisce di un focus sulla formazione grazie alla creazione di CFMI Academy, nata a gennaio 2024 dalla partnership tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit. Un progetto, giunto alla terza edizione, che si configura come percorso di ricerca progettuale per dare impulso alle idee imprenditoriali e lanciare una nuova generazione di creativi e imprenditori nella moda, un settore chiave del Made in Italy interessato da molteplici cambiamenti.

“La partnership con Pitti Immagine si rinnova e conferma l’impegno del nostro Gruppo a sostegno del comparto Moda, pilastro dell’eccellenza Made in Italy”, sottolinea Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies UniCredit Italia. “Siamo determinati a supportarne la crescita con iniziative mirate. Ne sono un esempio l’accordo con Confindustria Moda e il plafond di 1 miliardo di euro volto a finanziare investimenti strategici in digitalizzazione e transizione sostenibile delle imprese della filiera. Investiamo inoltre nella formazione dei giovani talenti attraverso la CFMI Academy, progetto condotto in collaborazione con il Centro di Firenze per la Moda Italiana che, con la partecipazione attiva della nostra Banking Academy, offre agli studenti delle migliori accademie nazionali il know-how di UniCredit per sviluppare competenze necessarie ad avviare un’attività di impresa sostenibile e di successo. Un’iniziativa che riflette la determinazione di UniCredit nel promuovere una cultura industriale orientata a valorizzare le leve dell’innovazione e della sostenibilità”.

Nell’ambito della collaborazione, durante i quattro giorni di Pitti Uomo, l’UniCredit Theatre allestito nella Sala della Scherma di Fortezza da Basso ospiterà diversi eventi e momenti di conversazione su moda, innovazione, economia e lifestyle.

La Buying Experience a Pitti Uomo

Un intenso programma di incoming porta in Fortezza i top buyer più influenti da ogni parte del mondo. Anche a questa edizione sono attesi compratori in arrivo dai mercati più importanti e i rappresentanti dei principali department store e delle boutique indipendenti, dei negozi di ricerca e dei concept store. Per loro Pitti Uomo è una vera experience fatta di scoperte e networking. Per intercettare le novità e prendere ispirazione per la prossima stagione. Ecco le insegne che hanno già confermato la loro partecipazione: 10 Corso Como (Corea del Sud), 1LKD (Giappone), 2nd Academic (Regno Unito), Abseits (Germania), Agudo Stores (Spagna), Al Malki Group (Arabia Saudita), Alessandrelli (Italia), Antonioli (Italia), Apropos (Germania), Arlberg Clubhouse (Austria), Andreas Murkudis (Germania), Andrew Davis (Stati Uniti), Aquerreta (Spagna), Autograph (Regno Unito), Avart (Svizzera), AW Rostamani (Emirati Arabi), Axel (Danimarca), B1lock (Cina), Beaker (Corea del Sud),Beams (Giappone), Bergdorf Goodman (Stati Uniti), Beymen (Turchia), Bindesbol (Danimarca), Bosco di Ciliegi (Russia), Boyner (Turchia), Botta & B (Italia), Browns (Regno Unito), Breuninger (Germania), Brown Thomas (Irlanda), Candido 1859 (Italia), Caneppele (Italia), Care of Carl (Svezia), Cenere G.B. (Italia), Code 7 (Russia), Dantendorfer (Austria), David Jones (Australia), De Bijenkorf (Paesi Bassi), Deecee Style (Svizzera), Dover Street Market Ginza (Giappone), Drest by Scott Malouf (Stati Uniti), El Corte Ingles (Spagna), Element (Cina), End Clothing (Regno Unito), Engelhorn (Germania), Eraldo (Italia), Eth0s (Cina), Excelsior (Svizzera), Fashion Avenue (Russia), Four (Paesi Bassi), Fourm Lounge-Handsome Corp (Corea del Sud), Frasers Group (Regno Unito), FWRD (Stati Uniti), Galeries Lafayette (Francia), Galeries Lafayette Bejing (Cina), Galeries Lafayette Mumbai (India), Giblees (Stati Uniti), Globus (Svizzera), Goodhood (Regno Unito), GR8 (Giappone), Grey Flannel (Regno Unito), H Lorenzo (Stati Uniti), Hannover (Spagna), Hankyu Hashin (Giappone), Harrolds (Australia), Harvey Nichols (Regno Unito), Harvey Nichols Doha (Qatar),Harry Rosen (Canada), Haven (Canada), Helmut Eder (Austria), Holt Renfrew (Canada), Htown (Regno Unito), Isetan Mitsukoshi (Giappone), John Lewis (Regno Unito), Kadewe (Germania), Kaufmann (Danimarca), KM20 (Russia), Knotify (Cina), Kolon Indutries (Corea del Sud), Kream (Corea del Sud), La Maison Simons (Canada), La Samaritaine (Francia), Level Shoes (Emirati Arabi Uniti), Lane Crawford (Hong Kong), Lansmere (Corea del Sud), Larrinaga (Spagna), Le Bon Marché (Francia), Leam (Italia), Liberty (Regno Unito), Lidia Shopping (Italia), Liverpool (Messico), Lodenfrey (Germania), Lukse (Russia), Luisaviaroma (Italia), Luxba Group (Cina), M Penner (Stati Uniti), Macondo (Italia), Mantovani (Italia), Michael Meyer (Germania), Michele Inzerillo (Italia), Micks (Germania), Monn (Svizzera), Mr Porter (Regno Unito), Nino Alvarez (Spagna), Nitty Gritty (Svezia), NK Herrekipering (Svezia), Nugnes (Italia), Onward Kashiyama (Giappone), Palette (Giappone), Peek & Cloppenburg (Germania), Peggs & Son (Regno Unito), Pockets (Stati Uniti), Printemps (Francia), Ramiro Diaz (Spagna), Reischmann (Germania), Reyer (Austria), Richard Gelding (Regno Unito), Rinascente (Italia), Robert Old (Regno Unito), Rosa & Teixeira (Portogallo), Rubaiyat (Arabia Saudita), Saks Global (Stati Uniti), San Francisco Market (Corea), Sarto (Spagna), Selfridges (Regno Unito), Serrano (Spagna), Ships (Giappone), SKP (Cina), Smets (Belgio/Lussemburgo), Soeren (Germania), Ssense (Canada), Stuarts London (Regno Unito), Takashimaya (Giappone), Tessabit (Italia), The Business Fashion (Regno Unito), The Decorum (Thailandia), The Fitting Room (Portogallo), The Wasted Hour (Germania), This Thing of Our (Regno Unito), Tiziana Fausti (Italia), Tonic (Regno Unito), Trunk (Regno Unito), Tsum (Russia), United Arrows (Giappone), Valtellini (Italia), Vestil (Italia), Vitkac (Polonia), Wagener (Germania), Wako (Giappone), Waremokou (Giappone), Wise (Italia).

PITTI IMMAGINE X HYPERSCOUT

A Pitti Uomo debutta il matchmaking basato sull’AI con Hyperscout

In uno scenario che vede brand e retailer sempre più concentrati sul ridurre il tempo dedicato allo scouting, migliorare la qualità dei contatti e rendere più efficaci gli incontri di business, Pitti Immagine annuncia il lancio di una partnership strategica con Hyperscout, per portare strumenti di matchmaking e profiling basati sull’intelligenza artificiale nell’ecosistema Pitti, a partire da questa edizione di Pitti Uomo. L’obiettivo della collaborazione è rendere più mirati ed efficaci gli incontri tra brand e buyer. La tecnologia di Hyperscout analizza dati e informazioni di mercato per costruire profili strutturati e suggerire contatti più pertinenti, aiutando le aziende a individuare i partner più adatti tra diversi mercati e categorie, prima, durante e dopo la fiera.

I brand protagonisti

Oltre 750 i brand

dei quali il 47% circa proviene dall’estero

Tutti i brand che partecipano a Pitti Uomo 109 alla Fortezza da Basso sono anche presenti nella piattaforma digitale Pitti Connect.

MOTION è il tema di Pitti Uomo 109

Motion. Perché tutto è movimento, trasformazione, racconto, progressione. Il tema scelto per le edizioni invernali dei saloni di Pitti Immagine incarna il dinamismo e le molteplici suggestioni che scaturiscono da questa parola. A Chris Vidal e Tuomas Laitinen, rispettivamente editor in chief e fashion director di SSAW, è stata affidata la campagna pubblicitaria dell’edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo. I loro scatti hanno interpretato il tema, catturando l’attimo in movimento, come il frammento di una sequenza dietro la macchina da presa. Il loro bianco e nero esalta l’effetto cinetico e l’eleganza fluida dei capi firmati Soshiotsuki scelti per lo styling.

Fortezza Mood On

Gli spazi espositivi in Fortezza da Basso sono parte integrante dell’esperienza di visita. A ogni edizione, Pitti Immagine cura l’aspetto allestitivo avvalendosi di importanti collaborazioni con l’obiettivo di valorizzare le caratteristiche delle diverse sezioni del salone e creare un percorso unico, tra moda, arte e design.

_ L’installazione “Ancient/New Site” del Piazzale Centrale della Fortezza

PHILEO invita l’architetto e scultore francese Marc Leschelier a svelare l’installazione site-specific “Ancient/New Site” che accoglie i visitatori nella piazza antistante il Padiglione Centrale. Il suo desiderio di progettare forme architettoniche del tutto indipendenti lo ha portato a ricevere importanti riconoscimenti internazionali. Leschelier intreccia molteplici linguaggi nel tentativo di rompere il processo tradizionale dell’architettura e di sincronizzarlo con la velocità del presente.

_ NEWS! Le novità di Futuro Maschile e del Piano Attico

Futuro maschile, la sezione che – attraverso collezioni ultra-selezionate espressione di un’eleganza timeless e risultato di una ricerca dalla forte impronta internazionale – espone le novità del menswear contemporaneo, a gennaio si presenterà in una nuova veste, disegnata dagli architetti di DWA – Design Studio, realtà multidisciplinare nel campo della progettazione, con base a Milano e collaborazioni prestigiose nel campo del design, moda e lusso. I progettisti hanno ripensato gli spazi del Piano Attico creando un’inedita sintonia con le proposte di Futuro Maschile, valorizzandone la portata innovativa.

_ Non solo fashion: Pitti Uomo presenta Hi Beauty

Hi Beauty, uno spazio speciale, dedicato esclusivamente al mondo della profumeria di ricerca, sarà una delle novità più significative di questa edizione. Nel percorso di Futuro Maschile, entrerà in scena una selezione di 14 marchi indipendenti, rappresentativi di una new wave che attraversa l’Europa e arriva fino in Asia. Hi Beauty nasce dall’esperienza di Fragranze, la manifestazione di Pitti Immagine dedicata alla profumeria artistica e allo skincare di ricerca. Grazie a un allestimento immersivo, Hi Beauty esemplifica quella contaminazione che i negozi di abbigliamento e i concept store di tutto il mondo guardano con sempre maggiore interesse. Un’evoluzione del retail che Pitti Uomo non solo ha intercettato ma che vuole anche promuovere e far evolvere.

I brand di Hi Beauty: Amoln, Beautiful India, Extra Virgo, Lila Franklin, MarieJeanne, Michele Marin Essenza, Mistykum, Olivier Durbano, Organ Tale Parfums, Pesade, Raer Scents, Saranghaeyo, Sora Dora, The Things Past.

Le 5 sezioni

Il percorso di Pitti Uomo

La Fortezza da Basso, come un grande department store, accoglie gli espositori di Pitti Uomo offrendo ai visitatori un mix di brand e di generi che intercetta e soddisfa le esigenze del mercato. Sono confermate le 5 sezioni – Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out – dal classico all’informale, passando per il mondo della ricerca e dell’outdoor.

FANTASTIC CLASSIC

La sezione in cui si concentrano le aziende più rappresentative del menswear formale per un guardaroba elegante e in costante aggiornamento. Nomi storici del made in Italy si affiancano ad aziende artigianali, che reinterpretano l’arte del tailoring in chiave contemporanea.

Tra i brand di FANTASTIC CLASSIC: 04651/ A trip in a bag, Aesse EQP, Alberto Luti, Alessandro Gherardi, Amanda Christensen, Aquascutum Active, AT.P.CO, Atelier di Falco, Aurelien, Babette Wasserman London, Barmas, Barracuda, Berwich, Bluemint, Boemos, Boldrini Selleria dal 1955, Bomboogie, Briglia 1949, Brett Johnson, Brunello Cucinelli, Caruso, Crockett & Jones, Cruna, Della Ciana, Dekker, Devore Incipit, Digel, Doriani Cashmere, Doucal’s, Dressler, Edward Green, F. Hammann, Fabi, Francesco Smalto, FTC, Gabriele Pasini, Gms75, Gran Sasso, Green George, Guess Man, Hèskimo, Herno, Invertere, Jamieson’s of Shetland, Kired, L’Impermeabile, Loake, Lock & Co. Hatters, Lorenzoni, Luigi Bianchi, Mackintosh, Maerz Muenchen, Manto Italia, Manuel Ritz, Marco Pescarolo Napoli, Mario Portolano, Manzoni24, Meyer, Minoronzoni 1953, MMX Germany 2010, Nobis, Orlebar Brown, Paoloni, Pashmere, Paul & Shark, People of Shibuya, Piacenza 1733, Piquadro, Robert Talbott, Roy Robson, Roy Roger’s, Sand Menswear, Sartorio, Schneiders, Settefili Cashmere, Sonrisa Camiceria Uomo, Sozzi Milano, Spektre Eyewear, Stefano Ricci, Stetson, Studio Seidensticker, Stuart Weitzman, Suns, Svevo, Tateossian London, Tatras, TBD Eyewear, Tiger of Sweden, Tombolini, Tramarossa, Walker Slater, Xacus.

FUTURO MASCHILE

È il laboratorio del contemporary menswear più all’avanguardia, collezioni ultra-selezionate espressione di un’eleganza timeless e risultato di una ricerca dalla forte impronta internazionale. Qui vanno in scena una serie di brand di ricerca, capaci di progettare un guardaroba evoluto, in cui gli stili si contaminano mixando sartorialità, tessuti innovativi e dettagli luxury.

A gennaio, Futuro Maschile si presenterà in una nuova veste, disegnata dagli architetti di DWA – Design Studio, realtà multidisciplinare nel campo della progettazione, con base a Milano e collaborazioni prestigiose nel campo del design, moda e lusso. I progettisti hanno ripensato gli spazi del Piano Attico creando un’inedita sintonia con le proposte di Futuro Maschile, valorizzandone la portata innovativa.

Tra i brand di FUTURO MASCHILE: Alden New England, Alberto Fasciani, Alexander Hotto, ANT45, Aqua Alta, Arma, Asics Walking, Avant Toi, Belowten, Bonastre, Borntostandout, Cachí, Chapal, Croots England, ETiAM, Faliero Sarti, Felisi, Frescobol Carioca, G.R.P., Gabriel Stunz, Giabsarchivio, Hannes Roether, Henderson, Hestra, Ibeliv, Ikiji, Inis Meáin Ireland, Jacques Solovière Paris, John Smedley, Kanuk, Kiefermann, Labo by Marvielab, Lodenfrey, Longo, Ma’ Ry’ Ya, Mackie, Maison Philippe Montagne, Magazzino Ricambi, NNT Lab, Nine: Inthe: Morning, No Map Society, Paraboot, Premiata, Ring Jacket, Roberto Collina, Ron Dorff, Sanders, Scaglione, Stefan Brandt, Teclor, Tela Genova, Timothée Paris, Transit, Unimatic, Wahts, Zen.

DYNAMIC ATTITUDE

La sezione che porta in scena collezioni disegnate per accompagnare la vita attiva. Sport e streetwear sono le categorie di riferimento all’interno delle quali si muovono brand capaci di proporre outfit innovativi e confortevoli, dal cuore tecnologico, concedendosi anche citazioni vintage.

Tra i brand di DYNAMIC ATTITUDE: 24bottles, After Label, Anerkjendt, Aeronautica, Militare, B.D. Baggies, Baracuta, Barbour, Bell Surf, Blundstone, Bogner, Cala 1789, Cat, CHPO Brand, Colors of California, Coolway, Copenhagen Studios, Cotopaxi, Cycle, Drykorn, Dstrezzed, Duno, ECCO, Ellesse, Filson, Flower Mountain, Gabba, Genesis, GNL Footwear, Got Bag, Goorin Bros., Guess Jeans, Helly Hansen, Hunter, Jott, Kangol, Keeling, KNT Kiton New Textures, La Martina, Lyle & Scott, MC2 Saint Barth, Mou, OWN Off With Nature, Pajar, Prohibited, Psycho Bunny, Rag & Bone, Reign, Satorisan, Save the Duck, Sebago, Seinse, Snee, Soldini80, Spiewak, Sperry, Subu, Sun68, Superdry, Universal Overall, U.S. Polo Assn., Voile Blanche, Von Dutch, W6YZ, Weekend Offender, Woolrich.

SUPERSTYLING

La sezione che guarda oltre, anticipando i trend attraverso scelte estetiche fuori dagli schemi: nuove silhouette e tagli genderless. Brand capaci di captare nuove istanze sociali per trasformarle, con un atto creativo, in un guardaroba dallo stile distintivo.

Tra i brand di SUPERSTYLING: A Leather, Alpe Piano, Amundsen, American Vintage, Armor Lux, Astorflex, Bailey 1922, Bl’ker Vintage, Bonheur, Brightway, Caleb Paris, Campomaggi, Coopettebros, D.A.T.E, Final Draft, Gallia, Goldwin, Harris Wharf London, Idama, Id.eight, Iron and Resin, JJ Hats New York, La Paz, Les Deux, L.F. Lidfort, Manifattura Ceccarelli, Mos Mosh Gallery, Nanamica, Odda, Onthebund, Regal Shoe & Co, Resolute, Santha, Sassetti, Scarti-Lab, Shoto, Story Wear, Taakk, Taannerr, Tangtsungchien, Tep_p, Woc, Wyeth.

I GO OUT

È la sezione che illustra in maniera esaustiva le potenzialità stilistiche dell’outdoor. Qui la moda si interseca con il lifestyle. Grande importanza assumono le calzature. Mentre gli outfit diventano passe partout perfetti sia per vivere a contatto con gli elementi naturali sia per vivere le metropoli.

Tra i brand di I GO OUT: ALLIED Feather + Down, Côté&Ciel, Crispi, Danner, Db, Elliker, Equipement de Vie, Fjell^, Icebreaker, Keen, Monofoo, Norda, Nomaka, Purple Mountain Observatory, Quartz Co, Scandinavian Edition, Snow Peak.

Eventi Speciali di Pitti Uomo 109

SOSHIOTSUKI

Soshi Otsuki, designer del brand giapponese che porta il suo nome, SOSHIOTSUKI, sarà Guest Designer alla prossima edizione di Pitti Uomo. Per l’occasione, il vincitore dell’LVMH Prize 2025 presenterà il suo stile unico, un Made in Japan filtrato dal concetto di Made in Italy, fondendo la tradizione con la moderna arte sartoriale-attraverso una speciale sfilata-evento a Firenze, giovedì 15 gennaio alle ore 15.00 nel Refettorio di Santa Maria Novella. (vedi comunicato dedicato)

HED MAYNER

Hed Mayner, fondatore e direttore creativo del brand eponimo, sarà Guest Designer di Pitti Uomo 109. Con il suo approccio concettuale, quasi architettonico, in aperto dialogo con la fluidità del presente, realizzerà a Firenze una sfilata nel suo stile inconfondibile, mercoledì 14 gennaio alle ore 18.00 alla Palazzina Reale della Stazione di Santa Maria Novella.

SHINYAKOZUKA

Shinyakozuka, designer basato a Tokyo, noto per il suo approccio attento a forma e proporzione, con le sue originalissime silhouette spesso dipinte a mano o rifinite dal designer stesso, sarà protagonista dello Special Event di Pitti Uomo 109, con una sfilata – mercoledì 14 gennaio alle ore 17.00 al Magazzino 07 in Fortezza da Basso – in collaborazione con Japan Fashion Week Organization. Shinyakozuka avrà anche uno spazio espositivo all’interno della sezione Futuro Maschile (Piano Attico, Padiglione Centrale). (vedi comunicato dedicato)

Le partecipazioni internazionali

SCANDINAVIAN MANIFESTO

Tra le aree speciali di maggior successo del salone, Scandinavian Manifesto torna a Pitti Uomo portando in Fortezza il meglio del menswear nordico. Coordinata da CIFF, l’area presenta una selezione di marchi scandinavi di spicco assieme alle loro nuove collezioni. In calendario anche una serie di speciali attivazioni di networking per buyer e stampa, in spirito scandi culture. Tra i brand già confermati ci sono: Annarr, Bareen, Bread & Boxers, Brixtol Textiles, MessyWeekend, Molebo, Neuw, Organic Basics, Pica Pica, Woodbird, Won Hundred.



J∞QUALITY

Settima edizione per il progetto J∞QUALITY, curato dalla Japan Apparel and Fashion Industry Association (JAFIC), con la consulenza speciale di Mr. Hirofumi Kurino e la direzione artistica di Masato Koyama di HEUGN. Il progetto si concentra sull’abbigliamento giapponese di qualità e sulle aree di produzione del tessile e dell’abbigliamento, presentando una selezione di alcune tra le migliori aziende giapponesi.Tra le novità proposte, anche Spiber, la prima fibra realizzata con Brewed Protein™.

Ecco i nomi dei protagonisti: DAIICHI KNIT MARKETING Co., Ltd. / trenta settanta, Eminento Slacks Co., Ltd. / Echizenya, Kaji Nylon Inc. / K-3B, MARUCHO Co., Ltd. / GOODPEOPLE GOODSTITCHING GOODPRODUCT, ONWARD KASHIYAMA Co., Ltd. / J.PRESS, SANYO SENKO Co., Ltd. / Kiivu, SANYO SHOKAI LTD. / SANYOCOAT, SUNLINE Co., Ltd. / InakaDate, TANI SENI, Inc. / TANI SENI, Uchida Dyeing Works Ltd. / UCHIDA DYEING WORKS

NEW STANDARD JAPAN LEATHER PROJECT

Torna anche il progetto guidato dal Ministero Giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria che promuove la produzione sostenibile nell’industria della pelletteria in Giappone, e che porta a Pitti Uomo una selezione di sei brand di accessori in pelle. Alla Sala delle Nazioni, una finestra aperta sulle realtà dell’artigianato made in Japan più interessanti e virtuose, capaci di unire design e sostenibilità.

Tra i brand protagonisti: A Leather, Brightway, Regal Shoe & Co, Taakk, Taannerr, Tep_p

CODE Korea

Dopo il successo del debutto alla scorsa stagione, CODE Korea torna in Fortezza con il suo speciale spotlight sulla creatività contemporanea della moda, del design e dell’esperienza culturale dalla Corea. Nato dalla collaborazione tra Pitti Immagine e Korea Creative Content Agency (KOCCA), il progetto supporta e promuove 6 brand e designer coreani, le cui collezioni andranno in scena negli spazi della Polveriera. Ecco i nomi dei brand protagonisti: AjobyAjo, BLR, Egnarts, Ordinary People, Seokwoon Yoon, Vegan Tiger.

Inoltre, il brand Vegan Tiger – con la sua innovativa visione vegan fashion – ha firmato le esclusive tote bag pensate per una selezione di buyer e stampa.

CHINA WAVE

Il contemporary menswear cinese torna in Fortezza da Basso grazie a CHINA WAVE, quarto appuntamento con l’area speciale frutto della partnership tra Pitti Uomo e China National Garment Association. Alle Costruzioni Lorenesi, una selezione di brand e designer, che si distinguono per qualità ed estetica, si presenterà alla platea internazionale di Pitti Uomo.

Ecco i brand già confermati:Amano, A New Studio, Joe With Lol, Swof Care, Septwolves, Times Infinity, Wu Rang, Zivgrey.

PROMAS

Torna il focus speciale sulla creatività made in France grazie alla collaborazione con Promas French Menswear Fédération e DEFI, l’organizzazione per lo sviluppo del menswear francese, che ha lanciato Promas LIST, piattaforma per far dialogare direttamente buyer e brand. A Pitti Uomo 109 è presente una selezione di marchi francesi, tutti da scoprire. Tra i brand protagonisti: American Vintage, Antik Batik, Armor Lux, Blue Cult, Bombers Original, Cachí, Caleb Paris, Chapal, Corso Mille, Daytona73, Emile Garçon, Francesco Smalto, Iron and Resin, Jagvi. Rive Gauche, JOTT, Le Temps des Cerises, Maison Montagut, Museum Garments, The Hideout Clothing.

ICEX

L’Istituto Spagnolo per il Commercio Estero (ICEX) promuove la moda spagnola in tutto il mondo e sostiene la partecipazione di una selezione di brand spagnoli di menswear e lifestyle anche a questa edizione di Pitti Uomo. Tra i brand protagonisti: A. Leyva, Andreu, Calce, Elpulpo, Lovat & Green, Miguel Bellido, MWM Mod Wave Movement, Natural World, Odda, Pitas, Rey Pavón, Satorisan, Scharlau, Verbenas, Victoria, Zampiere.

_PITTImags

In una location tutta nuova – al Cavedio del Padiglione Centrale – torna PITTI Mags, l’attesa edicola blu curata da Frab’s Magazines, realtà italiana di riferimento per la promozione e la distribuzione di magazine indipendenti. Una nuova selezione di riviste dedicate a moda, arte, design, food, beauty, sport e lifestyle offre alla community di Pitti Uomo uno sguardo aggiornato e ampio sull’editoria periodica più ricercata, curiosa e interessante.

L’allestimento dello spazio Cavedio, accoglierà i visitatori di Pitti Uomo con una comoda sala di lettura in cui trascorrere piacevoli momenti di relax.

CONSINEE presenta “Echoes of Craft” in Fortezza

Consinee, eccellenza cinese delle fibre di cashmere e dei filati preziosi, torna a Pitti Uomo promuovendo la sperimentazione sui materiali, in scena con un’installazione site-specific curata da Sara Sozzani Maino assieme al designer georgiano Galib Gassanoff, in cui la tradizione e il sapere artigianale convivono con una visione surreale. La presentazione ufficiale dell’installazione è in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 10.30 (Spazio Carra, Piano Inferiore – Padiglione Centrale).



SEBIRO SANPO

Un evento speciale, in collaborazione con Vitale Barberis Canonico, che segna il debutto europeo di un progetto made in Japan e dedicato alla contemporaneità del menswear formale. L’espressione Sebiro Sanpo nasce dall’unione di due parole: abito e passeggiata. Partendo dalla Fortezza da Basso – martedì 13 gennaio, alle ore 14.00 dalla Sala della Scherma – prenderà forma una sorta di sfilata spontanea di uomini che incarnano l’eleganza maschile e che – attraverso le vie del centro storico di Firenze – porteranno la propria visione del tailoring. Sebiro Sanpo, lanciato da un gruppo di sei aziende leader del menswear giapponese, ha già dato vita a molti eventi, a Tokyo, Osaka, Seoul. Quella che andrà in scena a Firenze, in occasione di Pitti Uomo, è la prima passeggiata-sfilata in Europa.

ACCADEMIA COSTUME & MODA presenta il Master in Menswear Design

Accademia Costume & Moda parteciperà a Pitti Uomo con il Master di Primo Livello in

Menswear Design, realizzato in partnership con Brioni. Nella Sala Ottagonale delle

Costruzioni Monumentali sarà allestita una speciale esposizione dedicata ai progetti

sviluppati dai dodici studenti del Master durante il loro anno accademico. Coordinato da Fabio

Quaranta, il Master è un percorso intensivo di un anno tra Roma e Penne (Abruzzo), che

consente agli studenti di vivere la moda maschile a 360 gradi. Nella sede storica di ACM si

alternano lezioni teoriche, laboratori di ricerca e progettazione, e seminari con esperti e

professionisti del settore; a Penne, cuore pulsante del brand Brioni, gli studenti accedono agli

atelier e alla Fondazione, approfondendo la modellistica e la tradizione sartoriale che hanno reso

il marchio un punto di riferimento mondiale.

Tra i NOMI NUOVI e i RIENTRI:

A New Studio, Alpe, Alpha Studio, Amano, Amundsen, Annarr, Arch4, Asics Walking, Aqua Alta Bareen, Berwich, Bogner, Bread & Boxers, Brightway, British Woollens, Cachí, Cat, Danner, Denoble, Essensi, Final Draft, Fjell^, Gabriel Stunz, Glenover, Gogo, Hankalex, Hestra, Hippy, Hsu, Hunter, Idama, Inis Meáin Ireland, JJ Hats New York, Joe With Lol, Jott, Lamano Artisans, Mackie, Mallet, McGeorge of Scotland, Moessmer, Molebo, Museum Garments, Nomaka, Organic Basics, Pajar, Piano, Purple Mountain Observatory, Realisti, Regal, Regal Shoe & Co, Santha, Sassetti, Save the Duck, Septwolves, Snow Peak, Sperry, Story Wear, Subu, Swof Care, Taakk, Taannerr, Tangtsungchien, Tep_P, Times Infinity, Tsuchiya Kaban, Von Dutch, Walker Slater, Won Hundred, Wu Rang, Wyeth, Zivgrey

HIGHLIGHTS @ Pitti Uomo 109

Partecipazioni speciali, debutti, progetti ed collaborazioni, ecco una serie di anteprime:

_ WP Lavori in corso

Anche a questa edizione si rinnova la presenza dei brand iconici selezionati da WP Lavori in corso che porterà in Fortezza le collezioni A/W 2026 di Baracuta, Barbour, BD Baggies, Spiewak, Filson, Universal Overall e Blundstone. Tra le novità, il lancio ufficiale della collezione Baracuta Donna e una serie di collaborazioni con nomi di spicco della scena creativa giapponese. Mentre Filson, marchio americano iconico per l’outerwear e l’abbigliamento tecnico, incontra l’eleganza senza tempo di Baracuta in una capsule che unisce heritage britannico e funzionalità outdoor.

_ BOGNER

Il brand torna a Pitti Uomo per presentare una collezione A/W 2026 che si colloca nell’intersezione tra sport, luxury e contemporary. Un nuovo capitolo che ridefinisce la moda invernale, fondendo un’eleganza senza tempo con un heritage iconico, per raggiungere nuovi livelli di performance e raffinatezza. Non solo sulle piste alpine.

_ SEBAGO

Sebago presenta a Pitti Uomo un racconto dei propri codici stilistici attraverso total look uomo e unisex pensati per la stagione FW26. La proposta si articola in temi che richiamano i mondi iconici del brand — dal classico preppy look, simbolo del suo heritage, a interpretazioni di stagione che includono look completi dal footwear all’apparel fino all’outerwear. L’ispirazione resta salda nei capisaldi del brand: il richiamo al Maine, luogo dove Sebago nacque ottant’anni, e all’autenticità dei suoi paesaggi, sempre reinterpretati con uno sguardo contemporaneo e attento alle esigenze della stagione.

_WOOLRICH

Dopo la recente acquisizione da parte del gruppo torinese BasicNet, l’iconico marchio americano, fondato nel 1830 in Pennsylvania, si presenta a Pitti Uomo 109 con il suo stile inconfondibile, che da sempre definisce le regole dell’abbigliamento outdoor. In un allestimento che valorizza l’heritage del brand – attraverso i simboli più riconoscibili della sua identità, come il buffalo check rosso e nero – verrà dato risalto anche a una selezione di capi della collezione Autunno/Inverno 2026.

_ GUESS JEANS e GUESS MAN

Guess torna in Fortezza da Basso con le nuove collezione dei suoi due brand GUESS MAN (Padiglione Centrale, Piano Terra) e GUESS JEANS (Padiglione Ghiaia), che insieme incarnano il lifestyle della west coast americana e il futuro del denim, nella rivoluzionaria interpretazione di Nicolai Marciano.

_RAG & BONE

Al Padiglione delle Ghiaia torna il brand fondato nel 2002 a New York. Il marchio unisce heritage e modernità, focalizzandosi sul denim e nella creazione di capi pratici e versatili. Fin dalla sua nascita, Rag & Bone ha lanciato collezioni sia per uomo che per donna, facendosi apprezzare per un design versatile, dall’estetica audace ma discreta ed effortless, tipicamente newyorkese.

_JOTT

Torna a Pitti Uomo il marchio francese che deve il suo successo all’iconica giacca leggera in piuma certificata RDS e al suo ingegnoso sacchetto colorato. Nato come brand di abbigliamento urbano, JOTT si è evoluto nel tempo fino a proporre collezioni universali e versatili, pensate per tutti — uomini, donne e bambini — con capi quotidiani che uniscono funzionalità e stile al servizio del movimento.

_ ROY ROGER’S X KAPPA

A Pitti Uomo 109 due icone italiane si incontrano per ridefinire lo stile sulle piste. Roy Roger’s e Kappa presentano un completo da sci che fonde il DNA denim con l’innovazione tecnica. La leggendaria giacca 6cento di Kappa si abbina a un pantalone ad alte prestazioni che riprende nei minimi dettagli il classico jeans cinque tasche firmato Roy Roger’s. Il risultato è un equilibrio perfetto tra autenticità e performance, dove l’estetica del denim incontra la funzionalità della montagna.

_ELLESSE

Il celebre brand italiano, che dal 1959 veste tennisti e sciatori, apre i suoi archivi mostrando silhouette iconiche e dettagli distintivi che hanno plasmato l’identità del marchio per oltre sei decenni. Funzionalità ed eleganza convivono nella collezione Autunno/Inverno 2026.

_FILA

FILA continua il suo percorso di crescita con il lancio della collezione Autunno/Inverno 2026, rafforzando il posizionamento del marchio all’avanguardia dello stile sportivo contemporaneo. Questa stagione introduce un linguaggio stilistico più deciso e intenzionale che unisce l’innovazione tecnica a un’espressione atletica moderna radicata nella tradizione intramontabile di FILA

_ SAVE THE DUCK

Il brand torna a Pitti Uomo per svelare una collezione Fall/Winter 2026 che guarda al futuro con leggerezza e versatilità. Protagoniste assolute sono due novità che interpretano le sfide climatiche: LightAir PLUMTECH® (una nuova generazione di isolamento termico, realizzato al 100% in fibra riciclata) e 5-Way Duck System (un sistema modulare costruito su tre modelli che, grazie a una zip di collegamento dedicata, danno vita a cinque combinazioni differenti per affrontare temperature sempre più variabili).

_PAJAR

Calzature, capispalla e accessori per chi ama l’avventura, per tutte le stagioni e ogni tipo di terreno. Il brand presenta le novità della Heritage Collection made in Montréal.

_BERWICH

Il brand che si propone come il “total look” del pantalone rientra a Pitti Uomo con tre capsule distinte: LEGACY (un tributo alla storia del pantalone attraverso le armature tessili che ne hanno fatto la storia), PLATINUM (la versione sartoriale e super rifinita) e IN-DA-CO , la capsula “ibrid denim” che esprime la trasversalità di BERWICH nell’interpretare il cinque tasche .

_DUNO

“Four Souls in motion”, la nuova collezione Autunno Inverno 2026/2027, propone quattro linee per interpretare il futuro dell’outerwear e ridefinire il concetto del capospalla contemporaneo, in equilibrio tra design evoluto, funzionalità e ricerca dei materiali.

_AFTER LABEL

Il brand di moda specializzato in capispalla, fondato nel 2018 con l’obiettivo di superare le convenzioni e innovare il design, torna a Pitti Uomo, portando in scena la propria visione di eleganza contemporanea e la continua ricerca di equilibrio tra performance tecnica e raffinatezza estetica, comfort, funzionalità e stile.

_ FABI

Eccellenza marchigiana del Made in Italy calzaturiero, presenta a Pitti Uomo la collezione FW26/27, dopo aver celebrato i suoi 60 anni – con lo sguardo sempre rivolto al futuro, tra artigianalità e innovazione.

_ SCHNEIDER’S OF SALZBURG

Lo storico brand austriaco del Loden, nato 80 anni fa, torna a Pitti Uomo alla vigilia di un rilancio del marchio sul mercato globale, voluto dal nuovo proprietario, l’imprenditore biellese Giovanni Schneider. A Firenze, verrà presentata la nuova collezione Autunno/Inverno 2026 che, con la direzione creativa di Viviana Volpicella, coniuga tradizione e innovazione, partendo dai celebri Loden e sviluppando capi in shetland con fantasie check, tartan e spigati.

_ FRESCOBOL CARIOCA

Da Rio de Janeiro arriva il brand che porta il nome del celebre gioco da spiaggia. Racchetta e pallina sembrano dare il ritmo anche alla prima collezione Autunno/Inverno che debutterà a Pitti Uomo. Accurata la ricerca dei materiali, studiati per consentire un layering ottimale. Tra le novità più attese, il denim. Anche maglieria e outerwear, infine, continuano a evolversi, arricchendosi di nuovi filati, texture materiche e richiami alle stampe e ai motivi iconici della maison.

_ GABRIEL STUNZ

Il designer franco-tedesco, con esperienze in iconiche fashion house, dopo essere stato tra i protagonisti della Fashion Week di Parigi, debutta a Pitti Uomo 109 con il brand eponimo, fondato nel 2011. A Firenze verrà svelata la collezione A/W 2026 “Les cendres de Lescaut”: ispirazione letteraria (da Manon Lescaut, romanzo francese del Settecento più volte adattato in chiave operistica) per una serie di capi che esplorano i concetti di trasformazione e di resilienza, tra capispalla tecnici ed eleganza sartoriale, rigorosamente made in Germany.

_BORNTOSTANDOUT®

Il brand coreano che fa del profumo un atto di ribellione presenta a PItti Uomo una linea completa di fragranze attraverso le quali pone l’accento sull’individualità e sull’espressione del sé più audace e fuori dall’ordinario.

_FINAL DRAFT

Il brand tedesco porta a Pitti Uomo una visione contemporanea del guardaroba maschile: minimalista, creativa, artigianale, frutto dell’unione tra streetwear e tailoring. La nuova collezione invita a rallentare: silhouette squadrate, pantaloni ampi e reinterpretazioni di grandi classici.

_SANTHA

La nuova collezione di calzature “Not for Skate” trae ispirazione dalla scena skate underground degli anni ’90: piccole crew, spot improvvisati, il cemento dietro ai supermercati, le rampe costruite a mano, le VHS rovinate. Le linee hanno forme più affusolate, più pulite, senza perdere comfort e morbidezza. La palette si scalda nei toni profondi del marrone, del caramello, delle terre bruciate e dei materiali vissuti.

_ SNOW PEAK

Torna a Pitti Uomo l’iconico marchio giapponese, che dal 1958 produce attrezzature e abbigliamento da campeggio di design, garantiti a vita, che creano esperienze rigeneranti nella natura.

_NOMAKA

Giovanissimo brand di outerwear svizzero creato per una nuova generazione di esploratori moderni, abituati a muoversi con naturalezza tra ambienti urbani e natura. Il debutto a Pitti Uomo avviene con la seconda collezione del marchio, che unisce innovazione tecnica e raffinato design.

_LABO BY MARVIELAB

La designer Mariavittoria Sargentini, attraverso una performance e un’installazione, presenta a Pitti Uomo “labo by marvielab”, una nuova etichetta pensata per porre l’estetica del brand in dialogo con nuovi pubblici. Il progetto, rivolto a un mercato dinamico e sempre più sostenibile, prenderà forma attraverso due percorsi distinti. Uno dedicato al canale online, con capi e lavorazioni più accessibili, e uno pensato per la vendita in negozio, dove ricerca, qualità e artigianalità restano protagoniste.

Al Piano Attico, il brand presenterà anche la performance “Fil Rouge”, che la designer descrive così: «I ricordi riaffiorano: panni stesi, colori e gesti che restano. Da quel filo nasce il mio racconto, dove emozione e visione s’intrecciano» (14-15 gennaio ore 11:30-15).

_ HISTORES a PITTI UOMO 109

L’associazione che raggruppa 45 multibrand torna alla Fortezza da Basso consolidando la sua partnership con Pitti Immagine. Martedì 13 gennaio, nella Limonaia di Villa Vittoria, sarà protagonista di un evento realizzato insieme a Pitti, e durante le giornate di salone in Fortezza sarà presentata la capsule con Flower Mountain, assieme ad altre collaborazioni che saranno presto svelate.“Histores è nata dall’esigenza di condividere le esperienze, per noi il confronto è fondamentale: in quest’ottica, avere la possibilità di ritrovarsi in fiera diventa sempre più importante per fronteggiare questo storico momento in cui stiamo vivendo una fase di passaggio, in un certo senso anche di sopravvivenza, del nostro settore. Per la terza volta, il nostro evento, unico nel suo genere, ospiterà fornitori, collaboratori e aziende. L’unico modo per continuare a far funzionare le cose è unirsi insieme pensando a un futuro condiviso, e costruendo a lungo raggio”. Marco Inzerillo, Presidente Histores.

_ CAMERA BUYER ITALIA

Prosegue anche la consolidata collaborazione di Pitti Immagine con Camera Buyer Italia, l’associazione che riunisce e rappresenta i migliori luxury multi-brands stores sul territorio italiano e internazionale, per offrire agli associati una serie di servizi di welcome alla Fortezza da Basso durante la loro visita al salone.

T ra gli eventi in calendario in Fortezza segnaliamo:



_ ECCO presenta in Fortezza (mercoledì 14 gennaio, dalle 11.30 allo stand, Armeria) un’anteprima della collezione ECCO.Kollektive, in collaborazione con il designer Craig Green e con il brand White Mountaineering.

_ la fashion presentation di TANGTSUNGCHIEN, marchio indipendente fondato dal designer di Taiwan Tsung-Chien Tang, che esplora la relazione tra struttura, materiali e tensione dinamica tra corpo, spazio e forma (mercoledì 14, ore 16.00, UniCredit Theatre, Sala della Scherma).



Tra gli eventi in città da segnare:



_ISTITUTO MARANGONI presenta Innovative Accesory Challenge

Istituto Marangoni Firenze, in collaborazione con Sara Sozzani Maino, presenta la Innovative Accessories Challenge, una call internazionale rivolta ai nuovi talenti del design contemporaneo degli accessori. Il 13 gennaio un panel talk dal titolo Rethinking Accessory Culture: Creativity, Making and Transformation introduce la challenge con gli interventi di Nicolò Beretta (Footwear Designer e Founder di Giannico), Niccolò Pasqualetti (Creative Director), Stefano Giacomelli (CEO, Tivoli Group) e Francesca Giulia Tavanti (Director of Education, Istituto Marangoni), moderati dalla giornalista Francesca Delogu. A seguire, cocktail party e DJ set. Su invito.

_ La mostra di Andro Eradze: Bones of Tomorrow

Fondazione Palazzo Strozzi e IED Firenze presentano Bones of Tomorrow, prima personale istituzionale in Italia dell’artista georgiano Andro Eradze. Il progetto riunisce una selezione di video, fotografie e installazioni concepite appositamente per due sedi: il Project Space di Palazzo Strozzi e l’ex-Teatro dell’Oriuolo, sede di IED Firenze (fino al 25 gennaio 2026)



PITTI UOMO È ANCHE DIGITALE CON PITTI CONNECT

In parallelo al salone fisico, Pitti Immagine continua a valorizzare sulla piattaforma globale PITTI CONNECT le proposte, le novità e le iniziative speciali degli espositori uomo.pittimmagine.com