PISTOIA – Riparte la rassegna Blues Around, in programma Marlene Kuntz e tributo a Nick Drake

Riprenderanno sabato 19 settembre i concerti della rassegna “Blues Around” con lo spettacolo dei Marlene Kuntz, uno dei rarissimi appuntamenti estivi della band guidata da Cristiano Godano, che ha allestito uno show elettroacustico intitolato “Andrà tutto bene”.

“In conformità alle regole del distanziamento sociale la scaletta del concerto proporrà canzoni tra l’acustico e l’elettrico adatte a un pubblico seduto. Cercheremo di mitigare la parziale delusione con una intensità speciale, alla Marlene.” Così Cristiano Godano, voce e penna della band ha descritto lo show che si terrà presso la Fortezza Santa Barbara a Pistoia. Oltre a Godano (voce, chitarra) la band è formata da Riccardo Tesio (chitarra) e Luca Bergia (batteria) coadiuvati più recentemente da Luca Saporiti (basso) ed il polistrumentista Davide Arneodo, La band ha recentemente pubblicato il doppio album live celebrativo “302010 mk2 live”. Biglietti su ticketone.it e prevendite abituali al prezzo 18 euro + diritti di prevendita

Il 20 settembre andrà in scena un evento speciale, un vero e proprio tributo ad un grandissimo della musica internazionale, Nick Drake. “Way To Blue” è uno spettacolo emozionante in cui gli immortali capolavori di Nick Drake rivivono sul palco per mano di due protagonisti della musica Italiana: Rodrigo D’Erasmo, polistrumentista, produttore, arrangiatore e membro degli Afterhours e Roberto Angelini, cantautore e musicista (tra gli altri) di Niccolò Fabi. Un concerto intimo, delicato in cui suoni e immagini si fondono per creare atmosfere emozionanti, per ricordare e celebrare un mito. Ingresso libero con la prenotazione consigliata a prenotazioni@bluesin.eu . La location è il Giardino di Villa Baldi Papini a Pistoia. L’ingresso è in Via dei Pappagalli 29. Inizio ore 21:30.

NOTE – In ottemperanza alle nuove norme relative a limitare la pandemia la capienza delle location sono ridotte con posti a sedere e distanziati. Si raccomanda l’utilizzo della mascherina, l’igienizzazione della mani, il distanziamento anche nelle fasi di ingresso ed uscita.