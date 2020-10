PISA – Visite guidate alla Sinagoga e al cimitero ebraico

Dalla caratteristica volta a padiglione della Sinagoga di Pisa alla varietà di stili architettonici che caratterizza il cimitero ebraico: domenica 25 ottobre Coopculture, in collaborazione con la Comunità ebraica pisana, organizza visite guidate ai due monumenti.

La mattina, con partenza alle 10 oppure alle 11.30, sarà possibile ammirare il cimitero ebraico che si affaccia su piazza dei Miracoli attraverso l’antica Porta del Leone delle Mura di Pisa. Qui sono sepolti personaggi come Alessandro D’Ancona, Sindaco di Pisa a inizio ‘900, e Maria di Vestea Fischmann, prima donna laureata in Medicina all’Università di Pisa. Nel pomeriggio, con partenze alle 16 e 17.30, viaggio nella storia con la visita alla Sinagoga, dove tra le altre cose si ammira un Aron Ha Kodesh del XVI secolo appena riscoperto e restaurato.

Biglietto per ogni visita a 5 euro, oltre all’ingresso (2 euro per il cimitero ebraico e 3 euro per la Sinagoga). Info e prenotazioni allo 050 0987480, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, scrivendo a sinagoga.pisa@coopculture.it.