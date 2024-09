Pisa, visita guidata sulle Mura con il professor Luperini alla scoperta della mostra ‘MuraInArt’

Sabato 21 settembre il professor Ilario Luperini, curatore della mostra ‘MuraInArt’ condurrà sulle Mura di Pisa unavisita guidata artistica alla scoperta delle opere esposte sul camminamento in quota e nel bastione del Parlascio. Si parte alle 17 da Torre Santa Maria in piazza dei Miracoli e si procede sul percorso in quota seguendo le quattro sezioni dell’esposizione: la sintesi storica dei lavori sviluppati dal collettivo LavorareCamminare, pannelli a colori sulle opere più recenti, le tre installazioni sui terrazzi superiori del Parlascio e le sei installazioni all’interno del Bastione. L’architetto Marco Guerrazzi illustrerà l’opera di riqualificazione che ha interessato il Parlascio, gran finale con una performance a opera de I Santini Del Prete. L’evento è promosso da Amur, Associazione per le Mura di Pisa, in collaborazione con l’associazione di Cooperative che gestisce le visite al camminamento in quota. Biglietto a 8 euro comprensivo dell’ingresso, massimo 30 persone, prenotazione obbligatoria via mail a luperini.ilario@gmail.com , amur.pisa@gmail.com oppure via telefono e whatsapp al numero 346-3165759

MuraInArt: fino al 29 settembre il gruppo artistico ‘Lavorare Camminare‘ espone una serie di installazioni site-specific che valorizzano gli spazi creando un dialogo tra l’antico ed il contemporaneo. Ambiente, tecnologia, sostenibilità immaginando una nuova condizione “postumana”: gli artisti con le loro opere indagano l’influenza delle innovazioni tecnologiche sulla vita dell’uomo in generale e sull’arte in particolare. Come cambiano la percezione del mondo, come estendono il senso della possibilità e condizionano le strutture sociali ed economiche, come modificano il senso estetico ed il senso comune.