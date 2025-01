Pisa, formazione e lavoro: oltre 40 giovani all’Open Day di Aforisma

Biblioteca dei Cappuccini gremita venerdì pomeriggio per l’Open Day di presentazione della proposta formativa ‘Accendi il tuo talento‘, dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono assumere competenze professionali ed entrare nel mondo del lavoro. Ad illustrare le caratteristiche del percorso si sono avvicendati l’assessore alle politiche attive del lavoro del Comune di Pisa Gabriella Porcaro, la presidente della cooperativa Aforisma Grazia Ambrosino ed il vicepresidente Michele Panelli. Marketing e comunicazione, logistica, gestione digitale, professioni innovative, cura della persona, commercio, turismo, manutenzione del verde, professioni manuali: sono gli indirizzi tra cui poter scegliere. Una formazione, è stato sottolineato, che affianca momenti teorici ad esperienze pratiche e laboratori, per ‘imparare facendo’. Un’alta probabilità di inserimento lavorativo grazie al forte collegamento con le realtà del territorio: imprese artigianali, commerciali, tecnologiche, cooperative. Oltre 40 le persone interessate e partecipi che hanno ascoltato e chiesto informazioni, per ognuno verrà creato un piano di studi personalizzato con il supporto dello staff di Aforisma.

Il tutto è interamente gratuito, il progetto si è infatti aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027, ed è inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Fondamentale l’insieme dei partner che permettono il collegamento tra comunità di giovani, famiglie e categorie protette con le esigenze del mondo del lavoro: oltre ad Aforisma sono Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio SpA, Comune di Pisa, CNA servizi, Gruppo Paim, Cooperativa sociale Arnera e Associazione Italiana persone Down.

Nelle prossime settimane la partenza dei primi insegnamenti, è ancora possibile iscriversi. Per informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net chiamare il numero 050 2201288, scrivere via mail a info@aforismatoscana.net, oppure recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.