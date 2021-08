PISA – Ferragosto alla scoperta della Pisa ebraica

Domenica 15 agosto CoopCulture, in collaborazione con la Comunità ebraica pisana, organizza visite guidate alla Sinagoga di via Palestro ed al cimitero ebraico che si affaccia su piazza dei Miracoli, monumenti che racchiudono tesori unici come l’Aron-Ha-Kodesh del XIV secolo e raccontano le vite di personaggi che hanno fatto la storia di Pisa e non solo, come il sindaco Alessandro D’Ancona e la famiglia Pontecorvo. E’ possibile partecipare sia ad una sola visita guidata a scelta, sia cumulare la visita ad entrambi i monumenti.

Partenze tutte le domeniche alle 10.30 e alle 11.30 per il cimitero ebraico, alle 15.30 e alle 17 per la Sinagoga. Biglietto a 4 euro per la Sinagoga (3 euro ridotto), 3 euro per il cimitero ebraico (2 euro ridotto) e 6 euro per entrambe le visite (4 euro ridotto), 1 euro diritto di prevendita. Prenotazioni obbligatorie e acquisto chiamando il numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 0639967138 per chi chiama da estero o cellulare. Le visite si svolgono nel rispetto delle norme anti Covid e del distanziamento interpersonale, Green Pass obbligatorio.