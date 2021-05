PISA – Endurance mondiale a San Rossore, la Tenuta sarà chiusa al pubblico durante la competizione

San Rossore si prepara ai campionati mondiali di endurance. Per garantire la sicurezza sabato, durante la competizione, la Tenuta rimarrà chiusa al pubblico. In gara cavalli e cavalieri da tutti i continenti.

Sabato 22 maggio il Parco si troverà sotto i riflettori internazionali quando cavalli e cavalieri provenienti da decine di nazioni dei cinque continenti si sfideranno lungo 160km di percorsi all’interno della Tenuta. In questi giorni sono in corso le operazioni di allestimento, a cura degli organizzatori dell’evento.

L’Endurance, sport equestre diffuso in tutto il mondo, è una competizione di regolarità. Una delle peculiarità è l’attenzione alla salute del cavallo: durante la gara l’animale viene sottoposto più volte ad un’accurata visita che permette di valutare se le condizioni sono idonee per proseguire.

In occasione della competizione, il cui nome ufficiale è Longines FEI Endurance World Championship 2021, la Tenuta di San Rossore, resterà chiusa al pubblico, esclusivamente per la giornata del 22 maggio. Il provvedimento è stato preso, a seguito della riunione svoltasi in Prefettura, nel rispetto dei protocolli di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, per evitare assembramenti e garantire la massima sicurezza. L’accesso sarà consentito soltanto a persone accreditate per l’evento, a residenti e addetti di attività economiche.