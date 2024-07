Pisa, cibo e sostenibilità: a ViviParco Segré presenta il suo ultimo libro, un thriller alimentare globale

Martedì 16 luglio alle 19 nel giardino di Villa Giraffa a San Rossore, nell’ambito della rassegna ViviParco, Andrea Segrè presenta il libro Globesity, la fame del potere, un thriller alimentare in cui il protagonista cerca di sventare un complotto internazionale ordito dalle multinazionali che producono cibo spazzatura.

Un giovane e inesperto ricercatore viene coinvolto nel progetto di un gruppo di scienziati criminali con base a Cipro. Insieme ad un collega più esperto inizia un viaggio fra vari Paesi del bacino del Mediterraneo fra brulicanti suq e ristoranti tradizionali, rapine e inseguimenti stradali, carovane di migranti e laboratori chimici. In un susseguirsi di pericoli incalzanti si spingeranno fino al Nord America e dovranno salvare il mondo ad un passo dal collasso. Realtà scientifica e pura invenzione letteraria, fame e sazietà, scienza buona e cattiva: il romando di Segré pone il lettore di fronte ad importanti domande sulla sostenibilità ambientale ed alimentare.

Andrea Segré è professore ordinario di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all’Università di Bologna, è vincitore di numerosi riconoscimenti come il premio internazionale Pellegrino Artusi, il San Giusto d’Oro, il premio internazionale Don Pino Puglisi, il premio Sostenibilità Confcooperative FVG. Fondatore di Last Minute Market impresa sociale e ideatore della campagna Spreco Zero, ha avuto molti incarichi: tra questi presidente della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, presidente del Centro Agroalimentare di Bologna, preside della Facoltà di Agraria e direttore del Dipartimento di scienze e tecnologie agroalimentari, attualmente è consigliere speciale del Sindaco di Bologna per le politiche alimentari urbane e metropolitane e direttore scientifico dell’osservatorio Waste Watcher International on Food and Sustainability. Globesity. La fame del potere è il suo ultimo libro e segue ‘L’insostenibile pesantezza dello spreco alimentare’, ‘D(i)ritto al cibo’, ‘Lo spreco alimentare in Italia e nel mondo’.

ViviParco, possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda.