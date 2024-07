Pisa, a Viviparco 2024 gran finale con la Gaudats Junk Band

Venerdì 2 agosto sulla spiaggia del Gombo gran finale della rassegna ViviParco 2024 con il concerto della Gaudats Junk Band: musica con strumenti realizzati da materiali riciclati. Chitarre, tubofoni e batterie che nascono da cassette per vino, oggetti in plastica, pentole che riprendono a vivere regalando la rivisitazione in chiave “Junk” di famosi brani, spaziando trasversalmente tra i generi con entusiasmo e follia. Il concerto, organizzato in collaborazione con l’associazione Salty Music Aps, inizierà alle 19 con inizio dei trasporti dal centro visite alle 18, posti limitati, prenotazione consigliata chiamando il Centro Visite di San Rossore al numero 050 530101 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 dal martedì al venerdì. Evento gratuito, costo del traporto 5 euro a persona.

L’idea di far nascere una band unicamente da strumenti riciclati parte dall’esperienza di Daniele Guidotti, che unendo le sue competenze musicali a quelle artigiane, ha recuperato vario materiale destinato alla discarica e ha messo insieme un collettivo di musicisti con un repertorio di brani che trasmettono al pubblico l’emozione e l’energia tipiche dell’happening musicale. Un progetto che unisce forte sensibilità ambientale e l’entusiasmo di poter essere soggetti attivi e divertiti del mondo, a cui aderiscono personaggi come Marco Bachi bassista della Bandabardò ed Rick Hutton volto di Videomusic negli anni ’80-’90. La band si è esibita al Primo Maggio a Roma,a Radio Italia Live Milano piazza Duomo, al Lucca Summer Festival, al Porretta Soul Festival e vanta inoltre partecipazioni televisive Rai e Mediaset.

ViviParco, possibile grazie al contributo della Fondazione Pisa e della Regione Toscana, è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda.