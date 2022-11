PISA – A Palazzo Blu dal 6 novembre riparte la ‘Domenica in musica’ Fino al 7 maggio appuntamento in auditorium con concerti e esibizioni

A partire dal 6 novembre Palazzo Blu riprende le consuete attività culturali della domenica mattina in auditorium, iniziando dalla rassegna ‘Domenica in musica’.



Si parte con i giovani talenti dell’Accademia di Musica Stefano Strata, che aprono l’edizione 2022/2023 della ‘Domenica in Musica’, un ciclo di appuntamenti che arriverà fino al 7 maggio. Per l’Accademia di Musica Stefano Strata saranno i vincitori delle borse di studio e i migliori allievi delle masterclass di pianoforte, violino e chitarra a salire sul palco, secondo la collaudata formula del doppio concerto, che da un lato consente l’esibizione di un maggior numero di musicisti e dall’altro rende più godibile e variegato lo spettacolo per gli ascoltatori. Il 6 novembre si parte con Andrea Curiale e Alessio Ciprietti introdotti da Milli Russo. Il chitarrista Andrea Curiale, vincitore della borsa di studio della masterclass di chitarra classica del M° Aniello Desiderio, propone un repertorio di grande virtuosismo che si muove tra varie epoche storiche, dalla prima metà dell’800 alla prima metà del ‘900. Il secondo concerto ha come protagonista il pianoforte di un giovane docente dell’Accademia, già vincitore di borsa di studio, Alessio Ciprietti. Il suo programma è percorso da una vena espressiva fatta di intimità, di sensibilità, di dialogo interiore. Dal 20 Novembre, per 5 settimane, l’appuntamento è invece con le lezioni concerto di Jazz, incontri promossi da Pisa Jazz, con un programma di cinque monografie di grandi figure della storia del Jazz. I cinque appuntamenti, condotti da Francesco Martinelli, saranno dedicati a cinque influenti musicisti che hanno segnato in modo indelebile il cammino di questa musica. La direzione artistica del ciclo di lezioni-concerto è curata a quattro mani dal direttore artistico di Pisa Jazz Francesco Mariotti e dallo storico e studioso Francesco Martinelli. Da gennaio a marzo 2023 la ‘Domenica in Musica’ è a cura di Fondazione Area. Quest’anno il tema conduttore dei concerti è un viaggio musicale in luoghi lontani, tanto geograficamente, quanto nel tessuto culturale profondo. I concerti spazieranno attraverso l’opera di autori di epoche e nazioni diverse evidenziando le caratteristiche della loro poetica e delle loro radici.

Il ciclo degli incontri ‘Domenica in musica’ è realizzato in collaborazione con Palazzo Blu e Fondazione Pisa. Per partecipare agli eventi, che si tengono nell’auditorium di Palazzo Blu e sono a ingresso libero, occorre prenotarsi sulla piattaforma eventbrite.it. Per info palazzoblu.it