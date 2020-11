PESCIA- Tragico incidente frontale sulla Romana, due morti e tre feriti

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamenti di Pescia e Montecatini, stanno intervenendo a Pescia, sulla SP13 Via Romana, per uno scontro frontale avvenuto tra due autovetture.

Le persone coinvolte nel sinistro sono cinque, tre delle quali estratte dagli abitacoli dalle squadre VF.

Per due di loro il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso, mentre le altre tre sono in carico ai sanitari per le cure del caso.

Si sono recati sul posto per prestare i necessari soccorsi anche i Carabinieri di Montecatini e il personale della protezione civile di Pescia. Al momento la strada è chiusa al traffico.