Pegaso alla giovanissima Larissa Iapichino, domani la consegna alle 17.30

Secondo Pegaso della Regione in meno di una settimana. Di nuovo ad una donna e ad una giovane. Dopo la musicista Beatrice Venezi il presidente della Toscana Eugenio Giani consegnerà il riconoscimento più prestigioso della Regione all’atleta Larissa Iapichino, saltatrice in lungo come la madre Fiona May, figlia dell’astita Gianni Iapichino.



Larissa, nata a Borgo San Lorenzo in Mugello nel 2002, a diciotto anni già detiene il record mondiale indoor under 20, conquistato poche settimane fa, il 20 febbraio 2021, saltando ad Ancona sei metri e 91 centimetri, misura che eguaglia peraltro il primato della madre.

Il Pegaso sarà consegnato a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze, sede della presidenza della Regione, lunedì 15 marzo alle ore 17.30.



Sarà possibile seguire la consegna anche sul web all’indirizzo che verrà fornito ai giornalisti nella giornata di lunedì.