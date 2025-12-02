Peccioli, un nuovo polmone verde per i cittadini: accordo per il Bosco dei Frati Cappuccini

Prende il via, anche con l’ok arrivato nell’ultimo consiglio comunale, un importante progetto di recupero e valorizzazione del cosiddetto Bosco dei Frati Cappuccini. L’area verde che circonda il convento dei Frati Cappuccini, da sempre parte integrante della storia e dell’identità del territorio.

Per molti anni, quando i frati erano stabilmente presenti nel convento, il bosco è stato oggetto di cure e manutenzione costante. Oggi, però, la loro presenza si limita alla celebrazione della messa domenicale e questo ha comportato l’impossibilità di proseguire con le attività di gestione che garantivano il buono stato dell’area.

La mancanza di manutenzione ha provocato l’accumulo di rami secchi e vegetazione deteriorata, aumentando il rischio di incendi durante le stagioni più calde. Inoltre, alcune piante si affacciano sulla strada comunale di via dei Cappuccini, creando potenziali situazioni di pericolo per la viabilità e per la sicurezza dei cittadini.

Per questi motivi, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzato a mettere in sicurezza il bosco, recuperarlo e riportarlo alle sue condizioni originarie. L’obiettivo è quello di restituire alla comunità un’area sicura, curata e fruibile.

Il progetto nasce anche dalla crescente attenzione verso i temi ambientali. Sempre più studi scientifici dimostrano infatti come le aree verdi contribuiscano in modo significativo alla riduzione della CO₂, all’abbassamento delle temperature e al miglioramento della qualità dell’aria. In una fase storica caratterizzata da estati lunghe e afose, la presenza di boschi e aree ombreggiate rappresenta un vero beneficio per il benessere dei cittadini.

Per rendere possibile questa operazione, il Comune predisporrà una convenzione con i Frati Cappuccini, attraverso la quale l’Amministrazione assumerà la gestione dell’area in cambio della garanzia di un accesso pubblico e gratuito, secondo modalità e regole condivise.

«Restituiremo ai cittadini un luogo prezioso, non solo per la sua storia ma anche per il suo valore ambientale – afferma l’amministrazione – con un intervento che unisce sicurezza, cura del territorio e attenzione al clima».

Il bosco sarà così recuperato, valorizzato e reso un patrimonio comune, rafforzando il legame tra natura, comunità e identità locale.