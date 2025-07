Peccioli punta in alto: sarà il primo borgo d’Italia ad avere il campanile accessibile con ascensore

Un progetto ambizioso e profondamente simbolico prenderà forma a Peccioli grazie alla sinergia tra istituzioni civili e religiose. Il Comune, in accordo con la Parrocchia di Peccioli e con il nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa, ha approvato la realizzazione di un ascensore all’interno del campanile progettato da Luigi Bellincioni, una delle architetture più rappresentative della città.

Grazie a questo intervento, sarà finalmente possibile raggiungere la sommità del campanile, a 43 metri di altezza, godendo di una vista mozzafiato sulla Valdera, nel pieno rispetto della struttura storica e con un’attenzione particolare all’accessibilità universale.

«Questo progetto rafforza e consolida non solo la connotazione turistica di Peccioli e del territorio della Valdera — dichiara il Sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni —. È un’azione concreta che nasce proprio nel percorso per un turismo sempre più accessibile intrapreso con Village 4 All di Roberto Vitali o lavorando sul territorio per la conferma della Bandiera Lilla, altro riconoscimento importante sul tema. Intervenire sul campanile ha un valore fortemente simbolico, perché rende accessibile ciò che, forse, nei borghi è tra i monumenti meno accessibili: da oggi non sarà più solo emblema di campanilismo, ma diventerà attrattore per l’intera area. Il “nuovo” campanile di Peccioli, in questo senso, farà Valdera».

Nessun altro Comune italiano con meno di 5.000 abitanti dispone di un campanile accessibile tramite ascensore. In tutta Italia, le torri campanarie dotate di ascensore sono solo cinque:

– Campanile di San Marco (Venezia)

– Campanile di San Giorgio Maggiore (Venezia)

– Campanone – Torre Civica (Bergamo)

– Torre dei Lamberti (Verona)

– Campanile del Duomo di Lecce

A questo ristretto gruppo si aggiunge ora Peccioli, distinguendosi per la capacità di coniugare innovazione, inclusività e tutela del patrimonio in un piccolo centro. Oltre a essere l’unico campanile accessibile non solo della Toscana ma di tutto il Centro Italia.

Ma c’è un altro dato che rende questo intervento unico: quello di Peccioli sarà l’ascensore che porterà i visitatori al punto più alto di un campanile in Italia, considerando la quota sul livello del mare. Il borgo di Peccioli si trova infatti a 144 metri sul livello del mare, e la sommità del campanile raggiunge i 187 metri complessivi, rendendo l’esperienza di visita la più elevata in Italia in termini altimetrici assoluti.

I lavori verranno avviati presto e il progetto costituirà anche un importante intervento di manutenzione e conservazione di un simbolo profondamente legato alla storia della comunità pecciolese. Il tutto garantendo sicurezza, qualità della visita e piena fruibilità anche per persone con disabilità.