Peccioli, Energie micropolitane: una riflessione sul futuro dei territori e delle comunità

Quale può essere oggi il ruolo dei territori e delle comunità nel disegnare il futuro del Paese? È possibile immaginare un modello di sviluppo che tenga insieme cultura, innovazione, coesione sociale ed economia, superando la contrapposizione tra grandi metropoli e piccoli centri?

Sono queste alcune delle domande al centro di Energie micropolitane. Da Peccioli risonanze per l’Italia, il volume edito da Touring Club Italiano che prende le mosse dall’esperienza di Peccioli per proporre una riflessione più ampia sul valore delle comunità e dei territori intermedi come motori di sviluppo contemporaneo.

Il libro, curato da Silvia Brena, Massimiliano Colombi e Marco Marcatili, ricostruisce un percorso amministrativo e comunitario che nel tempo ha saputo integrare politiche culturali, rigenerazione urbana, economia circolare e partecipazione civica, delineando un modello fondato sulle “energie sociali”: quelle forze che nascono dalla collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. A partire dal caso di Peccioli – e dal recente racconto dell’esperienza presentata anche a New York – il volume apre uno sguardo sulle prospettive future e sulle possibilità di sviluppo dei territori italiani.

Di questo si parlerà mercoledì 25 febbraio alle ore 21.00 alla Galleria dei Giganti, in Via Cavour a Peccioli, in occasione della presentazione pubblica del volume promossa dall’Amministrazione Comunale.

La serata sarà introdotta da Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, che da anni riflette sul destino dei paesi e sulle aree interne come luoghi di futuro, e da Ivo Lizzola, professore di pedagogia, che offrirà una lettura sul significato delle comunità come spazi di responsabilità condivisa e crescita collettiva. Seguirà un dialogo con gli autori – Silvia Brena, ricercatrice, Massimiliano Colombi, sociologo, e Marco Marcatili, economista – che accompagneranno il pubblico attraverso la struttura e le principali direttrici del libro.

A concludere l’incontro sarà il Sindaco Renzo Macelloni. Coordinerà la serata il giornalista Lorenzo Benassi Roversi. L’appuntamento rappresenta un momento di restituzione pubblica e di condivisione con la cittadinanza: non solo la presentazione di un volume, ma il racconto di un’esperienza collettiva che guarda al futuro. Un’occasione per riflettere su come una comunità possa trasformare le proprie risorse culturali e sociali in un progetto di sviluppo coerente e duraturo, capace di generare risonanze oltre i propri confini.

La cittadinanza è invitata a partecipare.