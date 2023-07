Patrizio Trampetti, fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, il 2 agosto a Rosignano Solvay

Sarà Patrizio Trampetti, fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare ad illuminare la serata di mercoledì 2 agosto al Luna Banana di Rosignano Solvay.

A partire dalle 21,30 nella bellissima nuova casa delle Balene il cantautore partenopeo, noto al grande pubblico per aver composto alcuni brani storici della musica Italiana, come Un giorno credi resa celebre da Edoardo Bennato, presenterà un concerto ricco di brani storici, ma anche di novità, Trampetti presenterà infatti in anteprima alcuni brani del nuovo disco in uscita, progetto a cui hanno preso parte diversi big della musica italiana e internazionale.

Patrizio Trampetti è stato una figura chiave della Nuova Compagnia di Canto Popolare per anni, artista versatile e creativo è cantautore, attore e compositore teatrale, ha collaborato con numerosi artisti italiani e stranieri tra cui Eugenio Bennato, Luciano Pavarotti, Gilberto Gil, Roberto De Simone, Peppe Barra, Irio De Paula, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Francesco Baccini, Amedeo Minghi e Billy Preston.

Sul palco insieme a Patrizio Trampetti una formazione di musicisti di grandissima qualità:

Jennà Romano leader dei Letti Sfatti, chitarrista e cantautore che vanta collaborazioni con artisti quali Tricarico, De Gregori, Franco del Prete, James Senese.

Amedeo Ronga al contrabbasso, storico collaboratore di Trampetti e di Alfio Antico e Gennaro Scarpato alla batteria e percussioni, batterista degli Hillside e di Edoardo Bennato.

E la settimana delle Balene continua al Luna Banana giovedì 3 agosto sempre alle 21,30 con il concerto di Porfirio Rubirosa, mentre venerdì 4 agosto per il consueto appuntamento con Balene in Bolla Show, il format condotto da Manuela Bollani, sarà di scena il The Italian side of the street omaggio al contributo italiano nel Jazz con la voce di Manuela Bollani, la chitarra di Marco Cattani, il violoncello di Federica La Marca, il pianoforte di Nicola Puccetti e la batteria di Michele Vannucci.

Tutte le attività dell’Associazione Culturale Il Canto della Balena sono ad ingresso libero e anche per questo motivo è sempre consigliato prenotare allo 0586/420185