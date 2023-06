Pallanuoto paralimpica, Rari Nantes Florentia Campione d’Italia

La Rari Nantes Florentia ha battuto la Lazio ed è Campione d’Italia. Nell’ultimo atto della final six scudetto in scena alla Scandone di Napoli per il secondo anno consecutivo, il team guidato da Laura Perego non fa sconti e con un meritato 10 a 8 porta in riva all’Arno il primo scudetto della storia della pallanuoto paralimpica. “Siamo orgogliosi del bellissimo risultato – dichiara Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport – La pallanuoto paralimpica consegue un risultato altissimo, frutto di tenacia, rigore, capacità di essere uniti verso l’obiettivo. Inviteremo gli atleti e il team in Palazzo Medici Riccardi, sede della Metrocittà, per celebrare insieme questa vittoria”.