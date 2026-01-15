Opi Firenze-Pistoia ha ufficialmente acquisito la nuova sede

Ufficializzato l’acquisto della nuova sede fiorentina dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia.

Con il rogito notarile appena siglato dal presidente David Nucci si è conclusa l’operazione immobiliare avviata nel 2025, che ha visto l’Ordine razionalizzare spazi e risorse attraverso la vendita degli immobili di via Palestrina 6 e via Palestrina 11, dove si trovava la sede fiorentina divenuta ormai obsoleta, e il successivo acquisto di un immobile in via Targioni Tozzetti 26.

Il rogito è stato redatto dal notaio Giuseppe Carapelle, alla presenza dell’avvocato Andrea Pettini e della geometra Martina Deiana. Oltre al presidente David Nucci, erano presenti la segretaria Maddalena Troja e il tesoriere Michele Trinci.

«Siamo soddisfatti dell’operazione, che ci consentirà di avere una sede più moderna, efficiente e adeguata – spiega David Nucci -. L’immobile sarà ristrutturato secondo le normative di sicurezza: le spese, oltre al capitale ricavato dalla vendita degli altri due immobili, saranno coperte da un mutuo ventennale, come previsto dal preventivo di bilancio 2025. Secondo le previsioni i lavori dovrebbero finire a fine febbraio, per poi, entro marzo/aprile, fare il trasloco. Tenendo ovviamente conto dei tempi tecnici a cui dovremo adeguarci».

«Il nuovo spazio da 400 mq lordi sviluppati su un unico piano – prosegue – ospiterà una reception, una sala corsi, due sale riunioni, cinque uffici, uno spazio direzionale e un archivio nel seminterrato. Abbiamo già chiuso i contratti per le acquisizioni di mobili e tecnologia. L’obiettivo è inaugurare al più presto la sede per iniziare a farvi formazione e renderla fruibile agli iscritti, dato che l’obiettivo principale è stato quello di dare loro una casa più accogliente e potenziare ulteriormente i servizi che potremo offrire».