Nuoto, Gabriele Mealli vince due medaglie con la nazionale italiana

Gabriele Mealli vince due medaglie con la nazionale italiana. L’atleta della Chimera Nuoto, nato nel 2007, è stato convocato nella squadra tricolore che ha gareggiato alla Coppa Comen nella greca Larissa e ha vissuto l’emozione di bagnare il proprio debutto in azzurro con un doppio argento. Questo risultato ha contribuito al ricco palmares finale con cui l’Italnuoto si è piazzata in cima al medagliere davanti a Francia e Grecia nella prestigiosa gara giovanile internazionale che ha visto la presenza di tredici nazionali di Europa, Asia e Africa. In questo contesto d’eccezione, Mealli ha fatto parte delle staffette 4×100 e 4×200 stile libero che sono riuscite a salire sul secondo gradino del podio, poi a livello individuale ha centrato un ottimo quinto posto nei 400 stile libero e ha gareggiato fuori classifica nei 200 stile libero ottenendo il sesto miglior tempo in assoluto. La prima esperienza internazionale dell’aretino, dunque, è terminata con un bilancio particolarmente positivo con cui ha dato seguito al bronzo nei 400 stile libero vinto agli ultimi Campionati Italiani Giovanili e con cui è riuscito a confermarsi tra le principali promesse del nuoto tricolore.

Il settore giovanile della Chimera Nuoto, nel frattempo, ha trovato soddisfazioni anche nelle principali gare regionali rivolte alle diverse categorie. Il Campionato Regionale Toscano di Nuoto di Fondo a Piombino ha visto emergere Natalia Mazzeschi che si è piazzata prima tra le 2010 e seconda nella categoria Ragazzi nei 2500 metri in stile libero, mentre Gaia Burzi ha ben figurato con un quinto posto nei 5.000 metri in stile libero tra le 2007. Un risultato di particolare prestigio è infine arrivato nella finale della Coppa Toscana a Squadre degli Esordienti A che, a Livorno, ha dato vita alla massima competizione regionale rivolta ai nuotatori nati tra il 2010 e il 2012: con quattro primi posti e due secondi posti, la Chimera Nuoto si è piazzata ai vertici della classifica e ha festeggiato il terzo posto tra ventisette società presenti, alle spalle delle sole Rari Nantes Florentia e Livorno Aquatics. Tra le protagoniste della prova è rientrata Margherita Mattioli del 2011 che ha trionfato a livello individuale nei 100 e nei 200 farfalla, e che ha poi festeggiato anche nella staffetta con il successo nella 4×100 misti insieme a Emma Donati, Giusi Fiorucci e Sveva Pancini. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche dalla stessa Emma Donati del 2012 che si è piazzata seconda nei 200 dorso e quinta nei 200 rana, e da Simone Sandroni del 2010 che è arrivato primo nei 100 farfalla, secondo nei 200 farfalla e quarto nei 200 stile libero. Positivi piazzamenti hanno inoltre portato la firma di Greta Viola Maraghini (quarta nei 200 stile libero e settima nei 400 stile libero), Isabella Sacchetti (quinta nei 200 farfalla), Leonardo Raffi (sesto nei 200 rana e nono nei 100 rana), Morgana Milagros Domenichelli (sesta nei 200 stile libero) e Giusi Fiorucci (nona nei 400 stile libero), poi la squadra della Chimera Nuoto ha fatto affidamento anche su Aurora Frulli, Mattia Gambini, Giulia Gianquitto, Leonardo Pasquini e Djulietta Rosca. «I grandi piazzamenti di Mealli con la nazionale italiana – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – il titolo toscano nel fondo e l’ottimo terzo posto nella finale regionale degli Esordienti A testimoniano l’organizzazione e la qualità di un’attività sportiva che eccelle a tutti i livelli. Il lavoro impostato con i tecnici Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, supportati nella preparazione atletica da Matteo Cetarini e Luca Ricciarini, sta fornendo una preparazione che permette ai nostri atleti di emergere nelle diverse fasce d’età e nelle diverse specialità».