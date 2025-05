Musica, Firenze ricorda il maestro Morricone con la proiezione del film “Ennio” di Tornatore

Il 14 maggio del 2005 Ennio Morricone calcò per la prima volta le scene fiorentine: un concerto-kolossal al Mandela Forum – nelle vesti di direttore, insieme a 200 musicisti: l’Orchestra Nuova Roma Sinfonietta e il Coro Lirico Sinfonico Romano – che per intensità, interpretazione e repertorio ha lasciato un segno nella memoria collettiva.

Esattamente venti anni dopo, il 14 maggio 2025, Firenze ricorderà l’evento e renderà omaggio al grande compositore e direttore scomparso, con una doppia proiezione del docu-film “Ennio” di Giuseppe Tornatore (ore 17,30 e 20,30) allo Spazio Alfieri di Firenze. La proiezione delle ore 20,30 sarà introdotta da Alessandro De Rosa, biografo e assistente del Maestro Ennio Morricone.

Miglior documentario ai David di Donatello nel 2022, “Ennio” è il ritratto a tutto tondo del compositore di colonne sonore più popolare e prolifico del XX secolo, vincitore di due Premi Oscar e di altri prestigiosi riconoscimenti. La straordinaria carriera di Ennio Morricone viene ripercorsa in parte come intervista al Maestro, in parte attraverso testimonianze di colleghi, registi e artisti che hanno condiviso la sua arte.

I biglietti sono disponibili in prevendita e senza sovrapprezzo sul sito dello Spazio Alfieri, https://www.spazioalfieri.it.

“Fu un nostro amico e collega, Enrico Porreca – ricordano Claudio Bertini e Massimo Gramigni di Prg, la società che organizzò l’evento – a parlarci dell’opportunità di un concerto di Ennio Morricone a Firenze. Il Maestro aveva cominciato da pochissimi anni a dirigere sue musiche e si muoveva solo accompagnato dalla Roma Sinfonietta e da un grande coro, in tutto 200 persone sul palcoscenico. Andammo ad ascoltarlo all’Arena di Verona nel settembre del 2004 e lo spettacolo fu veramente bellissimo. Programmammo l’evento per il maggio seguente e lavorammo sodo per organizzare tutto al meglio. Al Mandela Forum era in corso il progetto di correzione acustica, pensato dall’architetto Carlo Carbone e l’idea di ospitare un concerto con suoni così particolari ci sembrò il modo giusto per far percepire agli spettatori la qualità del progetto. Dopo quella prima serata il Maestro è tornato a dirigere al Mandela Forum altre tre volte, fino al marzo 2018”.

Il concerto di Ennio Morricone del 2005 fu anche uno dei primi eventi dopo l’intitolazione del palasport al Nelson Mandela. Una scelta che, allora come oggi, vuole essere simbolo di incontro e di una comunità, aperta, globale e multiculturale. E che si rese possibile grazie al sostegno di Unicoop Firenze e Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Un impegno rinnovato da Fondazione CR Firenze, che insieme a Unicoop Firenze è oggi main sponsor del Mandela Forum.