Murabilia 2023, la manifestazione lucchese dedicata al verde celebra i tesori nascosti della Natura

“Underground – Sottosuolo vegetale” è il tema centrale di Murabilia 2023 una delle più importanti mostre mercato del giardinaggio di qualità in Italia, realizzata da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games e altri eventi) e il Comune di Lucca, che animerà le Mura urbane (dal baluardo San Regolo al baluardo La Libertà) nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2023.

A presentare l’edizione 2023 a Palazzo Orsetti Mia Pisano assessore alla cultura e ai musei del Comune di Lucca Alberto Rigoni, Head of contents and production e Maria Novella Dogliotti responsabile Polo Fiere e Gardening di Lucca Crea e Giuseppe Benedetti curatore di Murabilia.

L’edizione di quest’anno, la ventiduesima, è dedicata a quanto il mondo della natura nasconde ai nostri occhi custodendolo nel sottosuolo. “Underground – Sottosuolo vegetale” è un intero universo da scoprire che spazia dalle radici, multiformi e di dimensioni sorprendenti, dal gigantesco all’infinitesimale, ai bulbi, ai rizomi, ai cormi; dai funghi agli animali che popolano questo mondo oscuro, dalle complesse relazioni chimiche, fisiche e biologiche, alla delizia di tutto quello che finisce sulla nostra tavola. Una suggestione che sarà affrontata anche nei numerosi incontri culturali e nell’allestimento degli ospiti speciali, Mario Mariani e Andrea Boccardo di Central Park. “Seguire le radici” è infatti il titolo della meravigliosa installazione verde creata sul baluardo San Regolo: le radici diventano una forma di affascinante racconto per svelare nuove potenzialità decorative, mescolandosi con bromeliacee e felci, richiamano la giungla tropicale, dove più intenso è il rinnovarsi del ciclo della sostanza organica.

200 gli espositori presenti, fra vivaisti, artigiani e settore gastronomia, venuti da tutta Italia e dall’estero (Francia, Slovenia e Germania) e che sapranno offrire al pubblico rarità botaniche, novità e riconferme di specie e varietà ormai affermate per dare nuovo colore a giardino e balconi, quando l’estate si appresta a sfumare in un generoso autunno.

Un’anteprima per la Notte Bianca – Sono 9 le mostre di grande interesse aperte al pubblico negli spazi di Murabilia. Ed è proprio la mostra: “La frutta che c’era/cera” a costituire una sorta di “assaggio” della manifestazione, con un’apertura speciale in occasione della Notte Bianca di Lucca, di sabato 26 agosto (orario di apertura dalle 15 alle 24), ospitata nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nel Complesso di San Micheletto (in via Elisa – Sala dell’Affresco), con ingresso libero. Con il suo doppio titolo, la mostra presenta varietà della tradizione della frutticoltura italiana ormai scomparse, riprodotte in pittura e magnifiche e suggestive creazioni in cera. Si potranno ammirare infatti i modelli di Davide Furno, realizzati in ceroplastica e altre tecniche; gli acquerelli di Lidia Vanzetti e i volumi storici originali illustrati, trattati di pomologia monografici come “Le susine di New York” del 1910 ed il successivo “Le ciliegie di New York” del 1914. Un attualissimo modo di scoprire come nasce e cresce il sapere che oggi abbiamo a disposizione in digitale. “La frutta che c’era/cera” resterà aperta, sempre a ingresso gratuito, dal 27 al 31 agosto (orario 15/19) e poi venerdì 1 settembre (orario 10/19) e sabato 2 e domenica 3 settembre (9,30/19).

Un tè con Tolkien – Sabato 2 settembre ore 17.00, sul Baluardo San Regolo, celebriamo il 50esimo anniversario della morte di JRR Tolkien, il creatore dei paesaggi naturali e mentali dello Hobbit e del Signore degli Anelli. In compagnia del Direttore Emanuele Vietina e di Cecilia Barella e Roberto Arduini (Associazione Italiana Studi Tolkieniani), prenderemo un tè all’inglese e racconteremo i viaggi e i paesaggi del grande scrittore.

Le altre mostre – Dall’apertura di Murabilia (1 settembre) si potranno visitare anche le altre importanti esposizioni tra le quali “Cosmofilla – arte viva e vegeta”, allestita nei suggestivi sotterranei del baluardo San Regolo e dell’Orto Botanico, che ci presenta un mondo con soffitti di radici, tappeti di funghi, proiezioni di foglie e cieli di ninfee. Curata da Filippo Petrucci, Fabio Chessa e Lorenzo Antonini, ci conduce in un mondo capovolto, in un dialogo tra regno vegetale e arte, materia organica e inorganica, realtà e percezione, mondo brulicante e mondo inerte. La mostra dà vita a sentieri tra specchi che ribaltano la percezione degli spazi, grandi cubi di materia viva che offrono uno spaccato del mondo organico sotterraneo, gallerie in cui luci, superfici e trame vegetali che riconfigurano il paesaggio e la natura delle pareti.

Sempre nei sotterranei trova spazio “Regeneration”, del fotografo Dante Luci, in arte Dantes, di Lucca, che predilige il reportage come forma di espressione. Una galleria di scatti di luoghi abbandonati, dove la natura si riappropria dei propri spazi e gli ecosistemi riprendono a vivere.

E ancora esposizioni dedicate alle piante: dalle Clematis, che in questa stagione è capace di una seconda coloratissima fioritura; alle diverse specie di Hibiscus apprezzati per la loro capacità di fiorire senza posa fino a quando il caldo durerà. Un’esposizione presenta le antiche varietà pomologiche nei sotterranei dell’Orto Botanico, dove sarà possibile fare assaggi per conoscere e valutare le differenze rispetto al prodotto standardizzato. La mostra presenta varietà antiche con particolare riferimento al territorio di Emilia, Romagna e Toscana e non solo frutta ma anche ortaggi e cereali. Novità di questa edizione l’uva “Occhio di Pernice”, una varietà scomparsa di cui si aveva traccia, perché ritratta in un acquerello dell’Ottocento: ritrovata, una sola pianta, oggi è stata riprodotta e salvata.

Botalia, vi aspetta nella Serra Grande dell’Orto Botanico e ospita quest’anno Simone Ciocca, biologo e acquerellista specializzato in ritratti botanici e della fauna selvatica, un modo per guidare persone di ogni età a scoprire la bellezza del mondo naturale, con lo stupore che rende meraviglioso il quotidiano. Sempre nella Serra Grande trova spazio anche l’esposizione “Mondo antico i cianotipi di Razvan Chisu”, paesaggista di origini transilvane, poliedrico protagonista del verde che fa della curiosità e dell’amore per il sapere, la chiave della sua proposta artistica.

“Un mondo di orchidee” è l’attesa esposizione di esemplari provenienti dalle collezioni italiane, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana di Orchidologia, nelle Serre Nuove dell’Orto Botanico. Decine le piante esposte provenienti dalle collezioni italiane e dei vivaisti specializzati presenti a Murabilia. Clark A. Laurence, conosciuto nel mondo del verde come, “Mezzo giardiniere”, titolo di un suo fortunato volume, torna per ripresentare “Il Florilegium di Hollington”, abbecedario dove ad ogni lettera è associata una sola pianta, con la riproduzione dei quadri del pittore inglese David Hollington che illustrano il testo. Impreziosisce il volume un commento ai testi di Paolo Pejrone.

Torna “Il Genio Verde – La Creatività del Vivaismo Italiano” con l’esposizione fotografica delle piante novità selezionate dai vivaisti italiani, per promuovere la ricerca e la messa in produzione di specie e ibridi dalle caratteristiche notevoli ed inedite.

Young Gardening – Murabilia è anche un evento per famiglie dove i più giovani entrano da protagonisti, con ingresso libero fino ai 14 anni non compiuti (sempre accompagnati da un adulto), per partecipare al ricco programma dedicato allo Young Gardening.

L’attenzione riservata alle nuove generazioni si esprime con uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini per avvicinarli alla tutela e al rispetto della natura, con un’attenzione particolare a ciò che resta invisibile a un primo sguardo: il sottosuolo. Tantissime attività laboratoriali, creative e giocose, realizzate in collaborazione con le realtà del territorio. I visitatori potranno anche incontrare ospiti inaspettati e fare esperienze inconsuete: due fratelli, leggendari idraulici, in tuta blu e baffoni, accoglieranno i nostri visitatori tutti i pomeriggi. Fanta Universe ci porterà invece in uno strano mondo decisamente “Sottosopra”, ispirato alle avventure di 11 e dei suoi amici.

Speciali attività creative sul misterioso mondo del sottosuolo, con un assaggio di autunno, saranno

preparate della sapienti mani di Terra di Tutti, Artebambini, Hill’s Valley Heart e Food Family Hub, mentre Toscana Miele e Michele Ratti sveleranno i segreti delle creature più piccole e utili: le api.

Infine, come gli anni scorsi i grandi co-protagonisti di Murabillia saranno gli amici a quattro e più zampe. Sotto la bandiera del progetto europeo In-Habit, gli imperdibili appuntamenti con City Pets, il gioco di carte dedicato agli amanti dei cani.

L’Orto Botanico – Compreso nel costo del biglietto c’è anche l’ingresso all’Orto Botanico di Lucca che si può visitare liberamente oppure prenotandosi per una visita guidata allo stand Adipa. Segnaliamo in particolare la fioritura della ricca collezione di Plumerie. L’Orto è uno dei giardini botanici più antichi d’Italia e conserva al suo interno esemplari rari e grandi piante monumentali.