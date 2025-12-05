Mukki Sport 2026, torna il progetto a sostegno dello sport dilettantistico toscano

In Toscana lo sport è una storia che si rinnova ogni giorno: fatta di volontari, di campi polverosi e palazzetti pieni, di bambini che crescono allenandosi e di comunità che si ritrovano. È a loro che torna a rivolgersi Mukki Sport, il progetto di Centrale del Latte d’Italia che, anche nel 2026, scende in campo per sostenere lo sport dilettantistico del territorio.

Giunta alla nona edizione, l’iniziativa mette a disposizione 20.000 euro, destinati a 10 associazioni o società sportive dilettantistiche della regione: ciascuna potrà ricevere 2.000 euro per realizzare gare, tornei o eventi previsti tra il 1° maggio 2026 e il 30 aprile 2027.

Negli anni, Mukki Sport è diventata una vera e propria piattaforma di attivazione sportiva:

oltre 1.000 progetti presentati,

presentati, più di 150.000 voti online ,

, 80 eventi finanziati per un totale di 160.000 euro ,

per un totale di , un numero crescente di discipline rappresentate (9 sport diversi tra i vincitori dell’ultima edizione),

una partecipazione territoriale sempre più ampia, con 5 province toscane coinvolte solo lo scorso anno.

Come partecipare

Le associazioni sportive possono caricare il proprio progetto su www.mukkisport.it entro il 2 febbraio 2026.

Le votazioni online saranno aperte dal 16 febbraio al 16 marzo 2026.

Tornano anche i “bonus” pensati per valorizzare chi investe nella promozione e nell’inclusione:

+50 punti per chi pubblica un video social dedicato alla propria partecipazione a Mukki Sport;

per chi pubblica un video social dedicato alla propria partecipazione a Mukki Sport; +100 punti per i progetti rivolti ad atleti con disabilità motorie, sensoriali, psichiche o intellettive.

Votare è semplice : basta acquistare un prodotto Mukki tra quelli elencati nel regolamento e registrarsi sul sito. Gli eventi più votati riceveranno il contributo economico e il supporto Mukki nella comunicazione, oltre alla possibilità di avere una fornitura di prodotti per i partecipanti.

Un impegno che continua

Con Mukki Sport, Centrale del Latte d’Italia conferma il proprio ruolo accanto a chi fa crescere lo sport ogni giorno.

Un sostegno concreto a chi trasforma l’attività fisica in educazione, salute, inclusione e socialità.

L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, CONI e CIP – Comitato Italiano Paralimpico. Le 10 associazioni vincitrici saranno celebrate in un evento dedicato, previsto per aprile 2026, alla presenza delle istituzioni e di ospiti speciali.