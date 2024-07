Montecatini Terme, Armando Marchetti presenta il romanzo “Nascosto dalla neve. Riemerso al disgelo”

L’Associazione Sviluppo Valdinievole, con il patrocinio del Comune di Montecatini Terme, è lieta di annunciare la presentazione del secondo romanzo di Armando Marchetti, “Nascosto dalla neve. Riemerso al disgelo”. L’evento si terrà giovedì 25 luglio alle ore 19:00 sulle scalinate del Comune di Montecatini Terme, situato in Viale Verdi. La partecipazione è gratuita.

La trama del libro, ambientata nell’autunno del 2008 a Montecatini, Toscana, segue un gruppo di amici ventenni che si trovano improvvisamente coinvolti in una serie di eventi pericolosi e inaspettati. Tra risse, karaoke, droga, feste, scorribande e delusioni amorose, i protagonisti dovranno unire le forze per preservare non soltanto la loro amicizia ma anche la propria vita. Con una storia intrecciata e cupa, il romanzo esplora il pericolo del fuoco amico e la speranza visibile in fondo al tunnel della terza adolescenza.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Stefano Cavalli, Vicepresidente dell’Associazione Sviluppo Valdinievole. Armando Marchetti, cresciuto a Montecatini Terme e già autore del romanzo “Come formiche in fila” pubblicato nel 2018, presenterà la sua nuova opera. L’autore si descrive come un narratore delle storie e delle fantasie della Valdinievole, che ha raccontato sia per iscritto sia in video, a volte anche in audio.

L’editore del libro è StreetLib. Non mancate a questa occasione per scoprire un avvincente racconto e conoscere l’autore di persona.