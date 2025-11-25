Monsummano Terme, premiati i boccisti toscani medagliati nazionali e le migliori squadre del 2025

La Bocciofila Monsummanese del Presidente Giordano Pini ha ospitato “Campioni in festa”, serata di gala organizzata dal CR Federbocce Toscana per festeggiare i medagliati nazionali dell’anno sportivo 2025. Il primo a essere premiato con una targa è stato Ethan Riley Garcia, campione d’Italia di Boccia Paralimpica cat. BC1. Festa anche per Matteo Franci e Romeo Simoncini (Pieve a Nievole), secondi agli assoluti di Raffa e per Alberto Borghesi (ASHA Pisa), argento agli Italiani Paralimpici DIR individuale cat. A. Lo stesso Borghesi, assieme al compagno di squadra Nico Lecci è stato premiato per il terzo posto DIR coppia cat. A. Sono stati festeggiati anche i bronzi di Maica Marchetti-Antonio Argenziano della Piombinese (coppia DIR cat. B), di Enza Lombardi dell’Affrico (individuale femminile Petanque cat.B) e di Valeria Zerboni della Pieve a Nievole (individuale Under 18 femminile Raffa). Le squadre premiate sono state la Bocciofila Pieve a Nievole (Franci, Simoncini, Lorenzini, Massimo, Pellegrini, Cecchi, Da Gragnano, Mazzei), promossa in Serie Serie A2 e la Bocciofila San Vincenzo (Buti, Macelloni, Milli, Gennari, Sgaragli, Bartolini, Macelloni, Venturi, Giannini), seconda nel Campionato di società di Seconda Categoria. Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti.