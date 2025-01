Moda, Pitti Immagine Filati in scena alla Fortezza da Basso di Firenze dal 28 al 30 gennaio

Pitti Immagine Filati, salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale, torna alla Fortezza Da Basso dal 28 al 30 gennaio 2025. Appuntamento con le collezioni delle più importanti filature italiane e internazionali, le tendenze del domani raccontate nel nuovo Spazio Ricerca curato da Angelo Figus, Carrie Hollands e Manuela Sandroni, le nuove proposte delle aree speciali Knitclub e CustomEasy. In scena tutte le tendenze filati per la primavera/estate 2026, per un totale di 114 aziende che presentano le loro nuove collezioni al salone. Ecco le novità presenti:

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE per i saloni moda Pitti Immagine 2025.



Il programma di incoming dedicato ai buyer e agli operatori internazionali

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione della moda italiana attraverso il sostegno ai saloni moda 2025 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione.

“Grazie a questa collaborazione – dice Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine – possiamo investire preziose risorse nel portare a Firenze la comunità dei buyer più influenti della moda e del lifestyle uomo, e nell’invito a compratori provenienti dai mercati emergenti, sia quelli che sappiamo essere potenziali nuovi clienti del Made in Italy di qualità, sia quelli che stanno già diventando importanti per i nostri espositori nazionali. Per questa attività abbiamo lavorato con il personale degli uffici Ice all’estero, trovando sempre competenza e approfondita conoscenza dei rispettivi contesti di distribuzione e consumo, elementi decisivi per una seria programmazione”.



UniCredit è Main Partner di Pitti Immagine

Dal 2020 UniCredit è al fianco di Pitti Immagine come main partner dei suoi saloni, portando idee e progetti allo scopo di sostenere lo sviluppo dei territori e dell’eccellenza Made in Italy.

La banca che, nell’ambito del piano UniCredit per l’Italia, ha di recente annunciato la disponibilità di un plafond di 1 miliardo di euro dedicato alle aziende del settore Moda, conferma la propria attenzione al comparto e arricchisce il percorso di collaborazione con Pitti Immagine con un focus sulla formazione grazie alla creazione CFMI Academy. Un progetto nato a gennaio 2024 dalla partnership tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit e che, grazie ad un nuovo bando, evolve da momento formativo seminariale a percorso di ricerca progettuale, per dare impulso alle idee imprenditoriali e lanciare una nuova generazione di creativi, progettisti e imprenditori in un settore chiave del Made in Italy interessato da molteplici cambiamenti.

Questo nuovo laboratorio di ricerca progettuale rappresenta un’occasione preziosa per gli studenti delle migliori accademie italiane di moda che aspirano a diventare imprenditori nel settore. E conferma l’attenzione e il sostegno che UniCredit riserva su più fronti a questo comparto di punta del Made in Italy. Attraverso l’Academy, UniCredit vuole contribuire a sviluppare in concreto le competenze imprenditoriali dei ragazzi, portandoli a sperimentare in prima persona le sfide e le soddisfazioni dell’avvio di un’impresa, mettendo a disposizione il know how dei suoi professionisti per accompagnarli in uno step importante, propedeutico alla formazione di una nuova generazione di talenti creativi, capaci di lasciare il segno nell’industria italiana della moda vincendo le sfide dell’innovazione e della sostenibilità.

L’appuntamento con la CFMI Academy è in programma l’ultimo giorno di Pitti Filati, giovedì 30 gennaio 2025 in Fortezza da Basso, con il primo workshop formativo che avvia il processo di tutoring ai progetti selezionati.

FIRE è il nuovo tema dei saloni invernali di Pitti Immagine

A gennaio, i saloni invernali di Pitti Immagine scelgono l’elemento unificante del fuoco per esprimere le caratteristiche e lo spirito della prossima stagione: FIRE è il tema che contraddistingue le nuove campagne adv, coordinate dal creative director Angelo Figus con l’editing grafico di Alessandro Gori.

La campagna “Flames of light” per Pitti Filati porta la firma di Alessandro Cracolici, che ha immaginato mondi di filo dai colori caldi e incandescenti che richiamano la forza creatrice del fuoco, strumento indispensabile per creare nuove opere d’arte astratta. L’allestimento in Fortezza da Basso, infine, si preannuncia coinvolgente. Sul Piazzale Centrale verrà acceso un falò digitale in cui le fiamme saranno rese da video e lettering in un ipnotico gioco visivo.

“E’ il riconoscimento della forza generativa di questo elemento primo”, commenta Agostino Poletto, direttore generale Pitti Immagine. “Il fuoco riunisce e scalda i corpi e le anime, attrae l’attenzione e segnala la direzione, serve a giocare, a meravigliare, a ispirare, a fondere vecchie idee e abitudini e a forgiarne di nuove. Come fa la moda. Faremo scintille, accenderemo desideri, metteremo a fuoco problemi e proposte. Come fanno sempre i saloni di Pitti».

BODY OF LIGHT, il nuovo Spazio Ricerca

In Body of light, tema del nuovo Spazio Ricerca curato da Angelo Figus, Carrie Hollands e Manuela Sandroni, riteniamo importante trovare nuovi strumenti per guardare alla realtà in modo oggettivo e non cadere vittime della non-comprensione di ciò che accade attorno. La scienza e la razionalità forse non bastano a spiegare ciò che vediamo, sentiamo, viviamo, siamo. Dobbiamo cominciare a vedere le cose in senso più ampio e completo, usando strumenti di conoscenza aggiuntivi, complementari, diversi. La visione materialistica è il più grande limite da superare, anche per vendere nuovi prodotti. Le nostre aziende, oltre che luoghi di lavoro, sono entità spirituali. Anche i nostri prodotti sono esseri spirituali, o meglio elementali. La ricerca della luce riassume lo spirito delle prossime tendenze, incentrate su tre aspetti dell’osservare a cui corrispondono altrettanti modi del sentire e dell’agire.

LE AZIENDE PROTAGONISTE

114 i marchi in totale a questa edizione, di cui:

_ 69 gli espositori all’interno dell’area Filati,

_24 gli espositori all’interno dell’area CustomEasy

_15 gli espositori all’interno dell’area KnitClub

_6 gli espositori all’interno della Institutional Area

Ecco i nomi delle aziende a Pitti Filati:

Accademia By Industria Italiana Filati; Albini & Pitigliani; Alpes Manifattura Filati; Antoraf; Art Design; Bertin Group; Biella Yarn; Blupuro Maglierie; Bonaparte; Botto Giuseppe; C.T.F.; Botto Poala; Camac; Cariaggi Fine Yarns Collection; Casa Del Filato; Cofil; Consinee; Control Union,; Cotonificio Olcese Ferrari; Cotton Trend; E. Miroglio; Ecafil Best Industria Filati; Electrolux Professional; Estito; Fa Ricami; Feel Blue; Feel The Yarn; Fil.Pa 1974; Filati Be.Mi.Va.; Filati Biagioli Modesto; Filati Naturali; Filatura di Chiavazza; Filatura Papi Fabio; Filclass; Filcompany; Filidea; Filitaly – Lab, Filmar; Gi.Ti.Bi Filati; Gli Angeli Tricot; Glory Apparel; Green Mill; Gruppo Tessile Industriale – Ricignolo 1928; Hasegawa; Iafil-Industria Ambrosiana Filati; Icea Istituto Per La Certificazione Etica; Igea; Ilaria Manifattura Lane; Inca Tops; Industria By Industria Italiana Filati; Isy By Torcitura Di Domaso; Jump; Kyototex; L.I.M.; Lagopolane; Lanificio Dell’olivo; Leolori; Lineapiu’; Lineapiu’ Knit Art; Linsieme Filati; Lora & Festa; Loro Piana & C; M3 Knitwear; Maglificio Capelli; Maglificio Niccolai; Maglificio Pini; Maglificio Venezia; Mandarin Knitting Technology; Marchi & Fildi; Marex; Miele Italia; Millefili; Mister Joe; Mn Inter-Fashion (Hk); Monteluce; Monticolor; Mrc Knitwear; Nao; Naomoto Europa; New Mill; Niki Ricami; Nyguard; Olga Lab; Olimpia; Ormo; P3; Pafa; Pecci Filati; Perino By Woolyarns; Pimafil; Pinori Group; Polipeli; Pool Filati; Ritorcitura Fabiano; Sato Seni; Servizi E Seta; Sesia Manifatture 1963; Shima Seiki Italia; Simet; Sinfonia; Spiber; Takizen; Tcp; The Woolmark Company; Todd & Duncan; Tollegno 1900 – An Indorama Ventures Co; Top Line; Toscano; Ugolini; Vimar 1991; Z. Hinchliffe & Sons; Zegna Baruffa Lane Borgosesia; Zucchetti Tessitura.

Progetti e partecipazioni speciali @ Pitti Filati 96

CFMI Academy

Continua ed evolve il progetto di ricerca operativa per studenti moda

Prosegue il progetto di approfondimento su cultura industriale e sostenibilità nella moda per studenti di Fashion Design, realizzato dal Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit, con la collaborazione di Piattaforma Sistema Formativo Moda e Polimoda. Giovedì 30 gennaio 2025, giornata conclusiva di Pitti Filati, alla UniCredit Filati Arena in Fortezza da Basso, nuovo appuntamento con il percorso di ricerca progettuale, che vuol dare impulso alle idee imprenditoriali e lanciare una nuova generazione di creativi, progettisti e imprenditori nella moda.

CUSTOMEASY e KNITCLUB: due sezioni in costante crescita

Customeasy è un progetto pensato per approfondire i diversi aspetti della customizzazione e per offri-re al visitatore un percorso espositivo sempre più ampio, contemporaneo e fluido in cui si integrano le diverse competenze in ambito tessile. Oltre alle macchine tessili e alla preziosità dei lavaggi applicati alla maglieria luxury, la sezione ospita anche gli altri segmenti del processo creativo – dai ricami ai finis-saggi e alla filatura, dai tagli ai software per il disegno. Torna in questa edizione l’installazione di ben 50 manichini che accompagna verso la Sala Alfa, sempre sotto la guida creativa di Maurizio Brocchetto. Knitclub, la sezione dedicata ai maglifici più esclusivi, conferma la sua crescita commercial al fianco del-lo spazio ricerca al piano inferiore del Padiglione centrale.

E ancora, legata al progetto Customeasy, anche la nuova Styling Room, area esclusiva all’interno della Sala Alfa Nata sotto la guida creativa di Maurizio Brocchetto, in cui alcuni espositori selezionati daranno sfogo a tutta la loro creatività e maestria tramite proposte speciali e innovative di customizzazione.

VINTAGE SELECTION

Il salone di riferimento per gli appassionati di vintage

Vintage Selection n. 43, il salone di riferimento per l’abbigliamento e gli accessori vintage, andrà in scena da martedì 28 a giovedì 30 gennaio al Padiglione delle Ghiaia della Fortezza da Basso. Hot stuff!, è il tema di questa edizione che si ispira a quello dei saloni invernali di Pitti Immagine e che sarà declinato sugli elementi allestitivi della mostra. La manifestazione è riservata ai buyers di Pitti Filati.

E ancora a Pitti Filati:

CHROMA

La mostra personale di fiber art di Florencia Martinez

Nello stand di Iafil, CHROMA è il titolo scelto dall’artista argentina Florencia Martinez per la mostra personale presentata a Pitti Filati. Una mostra-sintesi di alcune delle sue opere più recenti, realizzate in un tessuto che diventa tridimensionale e si trasforma in scultura.

PITTI CONNECT

In parallelo al salone fisico, Pitti Immagine continua a valorizzare sulla piattaforma globale PITTI CONNECT le proposte, le novità e le iniziative speciali degli espositori. Su filati.pittimmagine.com.