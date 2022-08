MODA – All’azienda Quadrifoglio i due marchi Migor: aggiudicati all’asta Blusalina e Webb & Scott co.

Quadrifoglio Srl, azienda di camiceria fondata a Sansepolcro nel 2017 da Alessandra Inghirami, già presente nel segmento alto di mercato con i marchi AlexIngh e Novecentoventi, è risultata aggiudicataria delle gare d’asta per entrambi i marchi “Blusalina” e “Webb & Scott co.”, già di proprietà di Migor Spa, azienda di camiceria fondata a Carpi (Modena) dalla famiglia Gorgò nel 1931.

Dopo 90 anni di attività, Migor Spa è stata interessata da una procedura di concordato liquidatorio, avendo cessato le attività a seguito delle difficoltà riscontrate nel mercato a causa della pandemia Covid-19. Blusalina e Webb & Scott co. costituivano insieme il 75% degli 800 punti vendita totali gestiti stagionalmente da Migor negli anni 2019/20, con un fatturato annuo di oltre 4 milioni di euro (2019).

In particolare, gli ultimi riscontri Migor relativi alle stagioni di vendita primavera / estate ed autunno / inverno 2020 registrano per Blusalina 300 punti vendita multimarca al dettaglio, con un fatturato di 2,5 milioni di euro annui; per Webb & Scott Co. 290 punti vendita multimarca al dettaglio, con un fatturato di 1,6 milioni di euro annui.

I due marchi più importanti di Migor Spa sono stati messi all’incanto nel luglio scorso e aggiudicati da Quadrifoglio. Alexingh e Novecentoventi, i brand già proprietà dell’azienda di Sansepolcro, sono distribuiti in oltre 200 punti vendita multimarca con un fatturato stimato per il 2022 pari a circa 2 milioni di euro.

Le acquisizioni di Blusalina e Webb & Scott Co. sono finalizzate ad una politica di accelerazione dello sviluppo aziendale volto a proporre sul mercato articoli di camiceria con una varietà di ampia gamma, dal segmento sportwear a quello formale, dedicando ad ogni brand uno specifico Dna di prodotto e di stile, nell’ottica di una complementarietà di offerta nel panorama della camiceria uomo di qualità.

Verrà in particolare data continuità alla brand identity di Webb & Scott co. arricchendo l’offerta della camiceria con polo, t shirt, maglie, pantaloni ed accessori per costruire una proposta completa di total look. Tale brand verrà inoltre supportato da una adeguata politica di marketing e da una riconfermata presenza a Pitti Uomo.