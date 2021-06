Mobilità sostenibile: Mooney scalda i motori, è partner della 1000 Miglia Green

Mooney, la prima azienda di proximity banking & payments in Italia nata dall’accordo tra SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), scende in campo al fianco della 1000 Miglia Green. Da sempre un’azienda vicina ai territori, grazie anche alla rete capillare di oltre 45.000 esercizi convenzionati in tutta Italia, Mooney mira a contribuire concretamente all’evoluzione e alla crescita sostenibile del Sistema Paese a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Partecipare alla manifestazione automobilistica 1000 Miglia nella categoria Green – dedicata alle vetture ad energia alternativa – significa abbracciare i valori di tradizione, innovazione, sostenibilità. La gara, in programma da oggi al 19 giugno, è volta a promuovere la crescita della cultura fatta di attenzione alle comunità, ai territori, alla mobilità rispettosa dell’ambiente.

Mooney prende parte alla competizione a bordo di una autovettura Porsche Taycan elettrica percorrendo il tracciato ufficiale della 39^ rievocazione storica della “Corsa più bella del mondo” attraverso oltre 200 località in 7 regioni.

“La vicinanza al territorio con le sue comunità e il supporto a eventi nazionali che ripercorrono e uniscono il Paese rappresentano per Mooney un grande motivo di orgoglio. La 1000 Miglia Green è un punto di contatto tra la celebrazione della tradizione e la proiezione verso il futuro dell’auto e della mobilità sostenibile, così come Mooney innova il mondo dei servizi di pagamento e transazionali di prossimità, coniugando l‘esperienza fisica a quella digitale” ha spiegato Alessia Tedeschi, Responsabile Strategic Marketing di Mooney.