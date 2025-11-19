Massa Natale 2025, la città si accende di magia per le feste

Il Comune presenta Massa Natale 2025, un ricco calendario di eventi che, dal 22 novembre al 6 gennaio prossimi, trasformerà la città in un luogo dove l’incanto delle feste diventa atmosfera quotidiana. Per oltre quaranta giorni Massa si vestirà di luci, profumi, colori e momenti pensati per essere vissuti insieme, riscoprendo gli spazi urbani attraverso scenografie suggestive e iniziative capaci di riportare alla meraviglia dell’infanzia.

Il programma realizzato dal Comune proporrà ogni giorno appuntamenti diversi: spettacoli circensi, burattini, cacce al tesoro, concerti, laboratori, fiabe animate e performance itineranti che animeranno le vie della città. L’evento inaugurale sarà l’accensione delle luci, il 22 novembre alle 17.30, momento sempre atteso che darà ufficialmente inizio alle settimane più luminose dell’anno.

Accanto alle iniziative comprese nel programma comunale , il centro città si arricchirà di un itinerario diffuso fatto di ambientazioni tematiche, piccoli mondi da esplorare e personaggi da incontrare. Una rete di spazi, a cura del CCN Massa da Vivere, pensati per accompagnare i visitatori in un viaggio immersivo nel Natale massese: La Casa di Babbo Natale e l’Ufficio Postale degli Elfi, La Tana del Grinch, Il Labirinto del Natale nel Mondo, il Salotto di Mamma Natale e La Cucina della Befana in Via Cavour, la Fabbrica dei Giocattoli in Piazza Bertagnini.

Tutte le iniziative sono un invito a vivere la città, a ritrovarsi, a condividere momenti semplici e speciali. Ogni angolo di Massa offrirà qualcosa da scoprire, ascoltare, immaginare e vivere, rendendo la città un grande teatro di emozioni per tutti.

“L’Amministrazione comunale anche quest’anno ha realizzato un programma delle Festività natalizie ricco e partecipato. – dichiara il sindaco Francesco Persiani – Animazioni, letture, spettacoli ed attività che avranno al centro i piccoli ma che mirano a far sentire a tutti l’atmosfera ed il calore del Natale. Abbiamo pensato ad iniziative in tutte le zone di maggior frequentazione come il centro città e la Marina, mantenendo sempre un’attenzione anche ai borghi montani ed ai quartieri della città, mirando a costruire un momento che unisce tradizione, festa e partecipazione. Con il 22 novembre all’accensione delle Luminarie prenderà formalmente avvio il Natale cittadino, che saprà donare emozioni e serenità.”

“Anche quest’anno vogliamo donare ai nostri concittadini e a tutti coloro che verranno a visitare la nostra città in occasione delle feste natalizie, un vero incanto dil Natale. – dichiara l’assessore alla Cultura Monica Bertoneri – In piazza Aranci nascerà un vero e proprio Bosco Incantato, arricchito da alberi luminosi, decorazioni natalizie e angoli pensati per i più piccoli. Come di consueto Babbo Natale accoglierà i bambini nella sua casetta, raccogliendo le letterine e regalando a ciascuno una foto ricordo, mentre la Casetta di Pan di Zenzero sarà il luogo ideale per letture animate e laboratori creativi, dove la fantasia prenderà vita ogni giorno.

Una delle grandi novità di questa edizione sarà l’arrivo di una giostra storica, un’attrazione dal fascino intramontabile capace di rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della piazza, riportando tutti al Natale di una volta e regalando sorrisi a tutti coloro che la visiteranno. Ritroveremo in piazza Garibaldi lo spazio dedicato alle giostre per i bambini e le loro famiglie. Un ricco calendario che abbraccerà il centro storico e la Marina, volto ad accogliere cittadini e turisti.”

Il programma è disponibile sul sito del Comune di Massa e sui canali social istituzionali.