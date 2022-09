MASSA CARRARA – Torna MutaMenti, il 13 settembre al via la sesta edizione

Il 13 settembre torna il festival ‘MutaMenti, spazi fluidi di un jazz senza frontiere’, giunto alla sesta edizione. MutaMenti è un percorso musicale che conduce alla scoperta di luoghi meravigliosi, di arte e cultura dell’intera Provincia di Massa-Carrara. È un dialogo tra musica e altre forme artistiche, un progetto di rinnovamento e crescita attraverso la musica, l’arte e la cultura.

Soddisfazione per l’avvio della nuova edizione da parte del presidente della Regione Toscana, lieto nel vedere un’iniziativa di valore che cresce e trova, grazie al linguaggio universale della musica, nuove strade per valorizzare ulteriormente un territorio ricco e poliedrico nel quale si fondono arte, storia, paesaggio ed enogastronomia.

La rassegna è realizzata dall’Istituto Valorizzazione Castelli (di cui sono soci la Provincia di Massa-Carrara ed i Comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Pontremoli, Aulla, Podenzana, Comano, Casola in Lunigiana, Fosdinovo, Licciana Nardi, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Tresana, Fivizzano, Villafranca in Lunigiana), con la direzione artistica di Max De Aloe. Il Festival è stato realizzato grazie ai contributi della Regione Toscana (attraverso il Bando Festival di spettacolo dal vivo), della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, del Servizio Politiche di Genere della Provincia di Massa-Carrara e di numerosi sponsor e sostenitori privati.

Il programma della prima sessione della sesta edizione, si compone di dieci appuntamenti e terminerà il 1 ottobre. Coinvolgerà i Comuni di Podenzana, Filattiera, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Fosdinovo, Comano, Tresana, Pontremoli, Mulazzo, Massa. I concerti si terranno tra castelli, pievi, palazzi storici, borghi, anfiteatri naturali e saranno affiancati da eventi collaterali dedicati alla conoscenza e valorizzazione dei territori, per mezzo di visite guidate e percorsi enogastronomici, a progetti artistici site specific.

Sui palchi dell’edizione 2022 di MutaMenti si alternano musicisti internazionali e una variegata schiera di artisti affermati e di talenti emergenti della scena jazzistica nazionale tra cui il duo di fisarmoniche di Simone Zanchini e Ermes Pirlo, il trio di Mauro Grossi con Guido Zorn e Michele Vannucci, il progetto Jelly Roll del quintetto di Helga Plankesteiner, il trio Hyper + di Nicola Fazzini, Alessandro Fedrigo e Max Trabucco, le vincitrici del Top Jazz 2022 Anais Drago e Francesca Remigi, il duo di Michela Lombardi con Piero Frassi, il quartetto di Luca Tagliabue con Luca Tagliabue, Eugenia Canale, Andrea Grumelli, Carlo Attolini, il DUOMAX con Max Tempia e Massimo Serra, il progetto 377:solo di Sebastiano Dessanay e infine, il direttore artistico Max De Aloe in coppia con la violoncellista Marlise Goidanich.

Nell’articolato programma di eventi che accompagnano il Festival trovano forma anche mostre e residenze artistiche sviluppate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Carrara nel contesto del progetto “MutArti” e visite a Castelli, Borghi, Pievi, e degustazioni di prodotti tipici con “Scopri e Gusta con MutaMenti” collaterale realizzata in collaborazione con associazioni e pro loco dei territori. Il primo ottobre, il tour di MutaMenti si chiude inaugurando la prima edizione di un weekend di aperture straordinarie dei castelli visitabile della Provincia di Massa-Carrara, Terra dei Cento Castelli, che si concluderà domenica 2 ottobre.

Il calendario completo è pubblicato sul sito web www.festivalmutamenti.it e sulle pagine social del Festival e dei Comuni partecipanti.

Per info, biglietti e prenotazioni: mail mutamenti@istitutovalorizzazionecastelli.it oppure 0585.816524 – 320.3306197 – 328.0734643.