Maltempo, codice giallo per ghiaccio dalla mezzanotte alle 9 del 29 novembre

Durante la notte e la prima mattinata di domani, mercoledì 29 novembre, temperature in deciso calo su pianure e fondovalle delle zone interne con possibile formazione di ghiaccio nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante la giornata. Per questo motivo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio valido dalla mezzanotte alle 9 di domani, per le aree settentrionali e quelle orientali. A causa di venti ancora forti da ovest fino a tutta la serata di oggi, martedì 28 novembre, è stato emesso un codice giallo per mareggiate e vento per i tratti di costa compresi tra le foci dell’Arno e, a sud, dell’Ombrone, del Fiora e dell’Albegna e per Arcipelago e tratto di costa centro-meridionale valido dalle 18 alla mezzanotte di oggi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo