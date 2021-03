Lush celebra la Giornata Mondiale del Sonno con una selezione alla lavanda creata per l’occasione

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, celebra venerdì 19 marzo la Giornata Mondiale del Sonno con una selezione di prodotti dedicati al relax più totale, per dormire sonni tranquilli avvolti da una profumata ventata di coccole.

Le novità Sleepy spumante da bagno, Beauty Sleep maschera viso e corpo, Sleep olio da massaggio, Sleepy Dust polverina, si aggiungono ai grandi classici Sleepy crema corpo, Twilight body spray.

Disponibili in tutti i negozi e online, questi prodotti diventano alleati perfetti per una giornata all’insegna del riposo, delicati tasselli di un rilassante rituale di bellezza caratterizzato da un inconfondibile e distintivo ingrediente: la lavanda. Le sue note seducenti e capaci di cullare come un abbraccio sono da sempre riconosciute per le loro proprietà rasserenanti, capaci di portare tranquillità a corpo e mente e addirittura di combattere l’insonnia.

Lo specialista del sonno Richard Jolie afferma: «Più che agire direttamente sulla qualità del sonno, le ricerche hanno evidenziato che gli effetti più evidenti di fragranze come la lavanda sono quelli di abbassare il livello di stress, aiutando le persone a rilassarsi e a dormire meglio».

Così ci si immerge con Sleepy spumante da bagno, in un bagno capace di dare sollievo, grazie alla lavanda unita alla dolce tonka e al benzoino, per lasciarsi avvolgere poi dalla carezza rasserenante dell’olio da massaggio Sleep, che unisce il suo ricco profumo floreale alla morbidezza del burro di cacao biologico equosolidale. La maschera viso e corpo Beauty Sleep è ideale per chi è in cerca di un’esperienza sensoriale a 360°: Lush infatti propone una meditazione guidata per farsi cullare in un sonno di bellezza e godere di tutti i benefici rasserenanti della lavanda e dell’olio essenziale di neroli.

Una spruzzata di Twilight body spray, dove l’armonia della lavanda e della tonka si unisce alla magia dell’ylang ylang, è il tocco finale per dare il via a un delicato incantesimo che accompagna per mano nel rilassante mondo dei sogni. What’s Inside Counts: la lavanda Rinomata per le sue proprietà calmanti, la lavanda oggi viene principalmente coltivata in Provenza (Francia) dove è una della attrazioni turistiche più apprezzate. Viene piantata da marzo ad aprile e, durante la raccolta, Lush riceve annualmente circa 500 tonnellate di lavanda di prima qualità e di lavandino, che utilizza in un’ampia gamma di prodotti. Dallo skincare all’haircare, e dalla doccia o alla vasca da bagno, per immergersi nella lavanda dalla testa ai piedi.